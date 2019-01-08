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Meclis koridorları karıştı! AK Parti ve HDP'li vekiller arasında yumruklu kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:09 | Son Güncelleme

AK Parti ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında Meclis koridorlarında kavga çıktı!

AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında TBMM Şeref Holü’nde tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurlamak üzere beklerken, HDP milletvekilleri de Grup Toplantısı’ndan çıktılar.

HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü polislere ve milletvekillerine geçemediği için tepki gösterdi. Bunun üzerine AK parti milletvekilleri Önlü’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Şeref Holü’nde tartışma çıktı. Tartışma AK parti milletvekillerinin araya girmesiyle önlendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ak parti HDP meclis kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu gemi böyle gitmez. Giderse zulüm bitmez. Kim örnektir fark etmez. HASMIM olsa da aynı, NEFSİM olsa da aynı.
sizlerden utanmaya başladık şahsen sizn hiç bir partilikle alakası yok bence.tuturmuşsunuz eskiden vardı.sağcı solcu.şimdide akp chp.ayıp be hareketlerinzden halk çok tedirgindir be.çocuktan ne farkınz vardırki.siz bir birinizi yiyin de.bizde size temaşa edecez.
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