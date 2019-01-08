Meclis koridorları karıştı! AK Parti ve HDP'li vekiller arasında yumruklu kavga

AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında TBMM Şeref Holü’nde tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uğurlamak üzere beklerken, HDP milletvekilleri de Grup Toplantısı’ndan çıktılar.

HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü polislere ve milletvekillerine geçemediği için tepki gösterdi. Bunun üzerine AK parti milletvekilleri Önlü’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Şeref Holü’nde tartışma çıktı. Tartışma AK parti milletvekillerinin araya girmesiyle önlendi.

İHA

