Meclis'te gergin anlar! Ak Partililer ile CHP'liler birbirine girdi

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kavga çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan ile eski TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'ı işaret ederek, "Bu kaza sizin yüzünüzden oldu" dedi.

Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Ankara Yenimahalle'de Ankara — Konya seferi yapacak olan Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan Kılavuz Tren çarpışmış, 9 kişi ölmüş, 86 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da AK Partililere yönelik 'FETÖ' eleştirisi üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

