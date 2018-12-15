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Meclis'te gergin anlar! Ak Partililer ile CHP'liler birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası araştırılsın önergesinin görüşmeleri sırasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve AK Parti grupları arasında gergin anlar yaşandı. Görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Partililere yönelik 'FETÖ' eleştirisi üzerine gerginlik çıktığı öğrenildi.

Meclis'te gergin anlar! Ak Partililer ile CHP'liler birbirine girdi

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kavga çıktı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan ile eski TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman'ı işaret ederek, "Bu kaza sizin yüzünüzden oldu" dedi.

Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu arasında gerginlik yaşandı.

Ankara Yenimahalle'de Ankara — Konya seferi yapacak olan Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan Kılavuz Tren çarpışmış, 9 kişi ölmüş, 86 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un da AK Partililere yönelik 'FETÖ' eleştirisi üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

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Anahtar Kelimeler:
meclis kavga TBMM yht kazası

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
AKP EŞİTTİR FETÖDÜR.AKP DE 5-10 KİŞİ HARİÇ FETÖYLE MÜCADELE EDEN YOKTUR.O 5-10 KİŞİDE 17/25 TAPELERİNDE HIRSIZLIKLARI ORTAYA ÇIKANLARDIR.ALLAH BU ÜLKENİN YÜZÜNE BAKTIDA ORTAKLIKLARI BOZULDU HIRSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKTI.YOKSA BU ÜLKENİN HALİ NE OLURDU.MESELA ERGENEKON HALEN İÇERİDE OLURDU.
CHP nin işi gücü ortalığı karıştırmak başkada bir işe yaramıyor.
bu özgür denen şahsiyet,,,cehapenin içine yerleştirilmiş,,provakatör Bombasıdır,,,,,sürekli YALAN larıyla,,ortalığı GERMEKTEDİR,,,,
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