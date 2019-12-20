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Meclis'te ikramlar yarıştı! Maraş dondurması ve Adıyaman çiğ köftesi...

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 22:27 | Son Güncelleme

TBMM'de, 12 gün aralıksız süren 2020 yılı bütçe görüşmelerin boyunca çeşitli illerden milletvekilleri bölgelerinin ürünlerini Meclis'te ikram edip, tanıttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ikramlar yarıştı. Bütçe görüşmelerinin son gününde ise AK Parti, CHP ve MHP'nin Kahramanmaraş milletvekillerinin getirdiği yöreye özgü yiyecekler Meclis'te dağıtıldı.
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200'er kiloluk 2 parça halinde getirilen Maraş dondurmasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop, keserek kuliste milletvekilleri ile basın mensuplarına ikram etti.
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Muhalefet kulisinde ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin ustalara hazırlattığı çiğ köfte, milletvekillerine ve meclis personeline ikram edildi.

(DHA)

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TBMM meclis adıyaman çiğ köftesi Maraş dondurması

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