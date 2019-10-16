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Meclis üyelerinden TSK'ya asker selamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR İl Genel Meclisi, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak için olağanüstü toplanarak, asker selamı verdi.

Meclis üyelerinden TSK'ya asker selamlı destek

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR İl Genel Meclisi, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek olmak için olağanüstü toplanarak, asker selamı verdi.
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi üyeleri olağanüstü toplandı. Meclis toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek vererek, sakerlere hep birlikte selam durdu.
17 ilçeden de 4'ü kadın toplam 50 meclis üyesinin katıldığı olaganüstü toplantıda, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiğimizin yanındayız" sloganı atıldı.
İGM Başkanı Burhanettin Çoban, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Bizler, konu ülkemiz olunca, konu TSK olunca, konu teröre karşı ortak bir harekat olunca, görüşlerimizi bir tarafa bıraktık. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için büyük bir kahramanlık örneği sergiliyor. Biz de ülkemizin yanında olduğumuzu, TSK'nın yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla bir araya geldik" dedi.
'BÖLGENİN HUZUR VE GÜVENİ İÇİN ORADAYIZ'
İGM üyeleri adına MHP'li Üye Ahmet Zeki Ertürk tarafından okunan açıklamada, harekatın Türkiye için bir tercih değil, zorunluluk olduğu bildirilerek, şöyle denildi:
"Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına almaya çalışan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek, Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır."
İGM üyeleri, daha sonra Mehmetçiğe asker selamı verdikleri fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Meclis üyelerinden TSK'ya asker selamlı destekMeclis üyelerinden TSK'ya asker selamlı destekMeclis üyelerinden TSK'ya asker selamlı destek

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