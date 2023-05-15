Meclis yeniden şekil alıyor! Devlet Bahçeli, Fatih Erbakan, Vedat Bilgin, Nureddin Nebati… 10 parti genel başkanı ile Kabine’deki o isimler TBMM’de

Türkiye dün 13. cumhurbaşkanını ve 28. dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların neredeyse yüzde 99’una yakını açılırken partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekili dağılımları da aşağı yukarı netleşti. Anlık sayımı yapılan sandık sayısına göre AK Parti 266, CHP 168, Yeşil Sol Parti 62, MHP 51, İyi Parti 44, Yeniden Refah 5 ve TİP 4 milletvekili ile Meclis’te kendine yer buldu. Şimdiye kadar ise 10 parti genel başkanı TBMM'ye girmeye hak kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili seçildi.

İşte Meclis’e girmeye hak kazanan o isimler:

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'den yeniden vekil seçilirken.

HÜDA-PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU

Seçime AK Parti listesinden İstanbul 3. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı olarak giren HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da milletvekili olmaya hak kazandı.

YRP GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN

Seçime AK Parti listesinden mi kendi listesiyle mi gireceği merak edilen Yeniden Refah Partisi (YRP) Cumhur İttifakı içinde kendi listesi ile yarışa dahil olmuştu. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan vekil seçildi.

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ

Emek ve Özgürlük İttifakı üyesi Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge'den vekil olmaya hak kazandı.

YEŞİL SOL PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bir diğer üyesi Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın İzmir 2. Bölge'den milletvekili olurken, diğer Eş Genel Başkan Çiğdem Kılıçgün Uçar da İstanbul 1. Bölge'den vekil seçildi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI

Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giren HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan Van'dan milletvekili seçilirken ve Mithat Sancar ise Şanlıurfa'dan vekil olmaya hak kazandı.

DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL

İstanbul 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da milletvekili seçildi.

MUSTAFA SARIGÜL

Seçime CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olarak giren Türkiye Değişim Hareketi lideri Mustafa Sarıgül de milletvekili olarak seçildi.

BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ SEÇİLEMEDİ

Cumhur İttifakı'nda bulunan Büyük Birlik Partisi kendi listesiyle seçime girerken, İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday olan Genel Başkan Mustafa Destici vekil seçilemedi.

KABİNE ÜYELERİ DE MECLİS’TE

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir milletvekili olarak yeni dönemde Meclis sıralarında yerini alacak.

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon milletvekili oldu.

Eski bakanlardan Abdulhamit Gül Gaziantep, Faruk Çelik ise Artvin milletvekili seçildi.



