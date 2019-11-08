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Medeniyetler Korosu Kayseri’ye Geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:33 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın pek çok ülkesinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu’nu Kayseri’ye getiriyor.

Medeniyetler Korosu Kayseri’ye Geliyor

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın pek çok ülkesinde konser veren Antakya Medeniyetler Korosu’nu Kayseri’ye getiriyor. Medeniyetler Korosu Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 15 Kasım Cuma Günü Şehir Tiyatrosu’nda konser verecek.
Üç semavi dine ve altı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri’ye geliyor. Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 15 Kasım Cuma günü Kayseri’ye gelecek olan Medeniyetler Korosu saat 19.30’da Şehir Tiyatrosu’nda sahne alacak.
Türkiye’nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde sahne alan Medeniyetler Korosu 14 dilde şarkılar ve ilahiler seslendiriyor ve bu konserlerde barış mesajları veriyor.

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