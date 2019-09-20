Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bitkisel ilaç uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Aydın Ünal, bilinçsizce tüketilen bitkisel iddialı ürünlerin kalp, karaciğer ve böbrek hasarına yol açabileceğini belirtti.

Ünal, yaptığı yazılı açıklamada organik veya doğal olarak pazarlanan ürünlerin reklamlarla zararsız olduğu hatta rahatlıkla kullanılabileceği algısı oluşturulduğuna dikkati çekti. Söz konusu ürünlere ilişkin bilimsel kanıtların sınırlı olduğunu aktaran Ünal, bu ürünlerin bazılarının gerçekten faydalı olabileceğini ancak kullanımlarıyla ilgili bilimsel oldukça sınırlı bilimsel kanıtlar bulunduğunu dile getirdi.

Ünal, bu konu ile ilgili en büyük problemlerden bir tanesinin de ürünün içeriği olduğunu vurgulayarak, ürünün içeriği, miktarı, ilave maddelerin olup olmadığı, gerçek ilaç var mı gibi birçok sorunun yanıtının maalesef mevcut bulunmadığını kaydetti.

Bu ürünlerin kalp ve karaciğer gibi diğer organlarda da sorun oluşturabileceğini ve hatta ölümle sonuçlanabileceğine işaret eden Ünal, bilinçsizce tüketilen bitkisel iddialı ürünlerin kalp, karaciğer ve böbrek hasarına yol açabileceğini belirtti.