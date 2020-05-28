Meğer boşuna çile çekmişiz! Bozuk fermuarı düzeltmek artık çok kolay...

Kırık veya bozuk fermuarlı giysilerinizi, çantanızı veya çadırınızı atmadan önce onarmayı düşünün! Bozuk fermuarı düzeltmek, birkaç malzeme ve biraz çabayla hiç de zor değil...

1. FERMUARINIZ SIKIŞTIYSA KURŞUN KALEMDEN FAYDALANIN

Örneğin montunuzun fermuarı sıkıştığında bir şeye takılıyormuş gibi gelir. Fermuarı düzeltene kadar montunuzun içinde sıkışıp kalırsınız ki bu oldukça sinir bozucudur. Bu durumda yumuşak bir kurşun kalem imdadınıza yetişebilir. Kurşun kalemin ucun fermuarın iki tarafındaki dişlere de sürtün, işe yaradığını göreceksiniz.

2. KAPANMAYAN FERMUARLAR…

Çantanızdaki fermuarı kapatmakta zorlanıyorsanız dişler yıpranmış olabilir. Bunu düzeltmek için, mum veya vazelin kullanarak dişleri hafifçe yağlayın ama yağlayıcı malzemenin dişleri tıkamadığından emin olun.

Bir parçanın veya ipliğin fermuarın içine sıkışıp sıkışmadığından emin olmak için kontrol edin, bir şey varsa cımbızla çıkarın. Sonra, tek tek dişlere bakın. Bunlardan herhangi biri yapışıyorsa bir pense alın ve yerine oturmaları için tekrar yerleştirin.

3. FERMUAR SABİTLENDİKTEN SONRA AYRILIRSA…

Ayrılmış fermuarı nasıl onarırsınız? Bu durumda pense, sıvı sabun, su ve temiz bir beze ihtiyacınız olacak. Bir kasede suyu ve sabunu karıştırın, bezi bu suyla ıslatın ve fermuarın dişlerini temizleyin. Ardından penseyi alarak ayrılmış dişleri sıkın. Fermuarı aşağı yukarı kaydırarak kontrolünü de yapabilirsiniz.