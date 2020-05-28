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Meğer boşuna çile çekmişiz! Bozuk fermuarı düzeltmek artık çok kolay...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fermuarlar ilk icat edildikleri zamandan beri aslında çok fazla değişmedi. Giysilerden çantalara kadar pek çok farklı yerde karşımıza çıkan fermuarlar bozulduğunda hemen ümitsizliğe kapılmayın. Sıkışmış fermuarlardan takılmayan dişlere kadar, fermuarlarla ilgili tüm sorunları nasıl çözeceğinizi dair ipuçlarımıza göz atın!

Meğer boşuna çile çekmişiz! Bozuk fermuarı düzeltmek artık çok kolay...

Kırık veya bozuk fermuarlı giysilerinizi, çantanızı veya çadırınızı atmadan önce onarmayı düşünün! Bozuk fermuarı düzeltmek, birkaç malzeme ve biraz çabayla hiç de zor değil...

1. FERMUARINIZ SIKIŞTIYSA KURŞUN KALEMDEN FAYDALANIN

Örneğin montunuzun fermuarı sıkıştığında bir şeye takılıyormuş gibi gelir. Fermuarı düzeltene kadar montunuzun içinde sıkışıp kalırsınız ki bu oldukça sinir bozucudur. Bu durumda yumuşak bir kurşun kalem imdadınıza yetişebilir. Kurşun kalemin ucun fermuarın iki tarafındaki dişlere de sürtün, işe yaradığını göreceksiniz.

2. KAPANMAYAN FERMUARLAR…

Çantanızdaki fermuarı kapatmakta zorlanıyorsanız dişler yıpranmış olabilir. Bunu düzeltmek için, mum veya vazelin kullanarak dişleri hafifçe yağlayın ama yağlayıcı malzemenin dişleri tıkamadığından emin olun.

Bir parçanın veya ipliğin fermuarın içine sıkışıp sıkışmadığından emin olmak için kontrol edin, bir şey varsa cımbızla çıkarın. Sonra, tek tek dişlere bakın. Bunlardan herhangi biri yapışıyorsa bir pense alın ve yerine oturmaları için tekrar yerleştirin.

3. FERMUAR SABİTLENDİKTEN SONRA AYRILIRSA…

Ayrılmış fermuarı nasıl onarırsınız? Bu durumda pense, sıvı sabun, su ve temiz bir beze ihtiyacınız olacak. Bir kasede suyu ve sabunu karıştırın, bezi bu suyla ıslatın ve fermuarın dişlerini temizleyin. Ardından penseyi alarak ayrılmış dişleri sıkın. Fermuarı aşağı yukarı kaydırarak kontrolünü de yapabilirsiniz.

4. FERMUAR SABİT DURMUYORSA…

Özellikle pantolon fermuarları ile ilgili en yaygın sorunlardan biri siz fark etmeden aşağı inen fermuarlardır. Bu bazen utanç verici durumlara da yol açabilir. Ne yazık ki, fermuarı tamamen değiştirmediğiniz sürece bu sorunu gerçekten kalıcı olarak çözemezsiniz ama değiştirmeden önce basit bir iki şey yapabilirsiniz. En kolayı bir anahtarlığın küçük halkasını kullanarak fermuarı pantolon düğmesine sabitlemek. Böylece fermuar kaymayacaktır.

5. FERMUAR KÜRSÖRÜ ELİNİZDE KALIRSA …

Fermuarı çekerken kaydırıcı yani kürsör elinizde mi kaldı? Kendiniz bunu düzeltebilirsiniz. Yeni kürsörü fermuarın iki ucunu sıkıca tutup dişlere geçirerek takabilirsiniz. Bu işlem sadece birkaç dakika sürer ve bu kadar basittir! Ayrıca dişlerin çok fazla kullanımdan dolayı yıprandığından şüpheleniyorsanız, işe yarayabilecek bir hile de, dişleri şeffaf bir oje ile boyamaktır.

6. FERMUAR ÇEKME APARATI KOPARSA…

Hızlı çekildiğinde fermuarın çekme aparatı kopabilir, bu durumda fermuarı kapatmak çok zorlaşır. İyi haber şu ki, bunu en kolay fermuar çözümlerinden biriyle halledebilirsiniz. Bir ataç, bir anahtarlık halkası, hatta bir telefon kablosu bağlantı parçasını fermuar çekme aparatına dönüştürebilirsiniz. Tabii ki şık bir çözüm değil, ama en azından kıyafetlerinize girip çıkabileceksiniz.

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