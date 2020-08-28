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Meğer göğüslerde kaşıntı bu yüzden oluşuyormuş! Eğer önlem almazsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Göğüslerinizin zaman ve yer tanımadan kaşınması sinirinizi bozar değil mi? Dışarıda başınıza geldiğinde, koşarak tuvalete gidebilir ve kısa sürede sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Her kadının zaman zaman başına gelen kaşıntı ve kızarıklık, düzenli olarak seyrederse belirli sorunların habercisi olabilir.

Meğer göğüslerde kaşıntı bu yüzden oluşuyormuş! Eğer önlem almazsanız...

Göğüslerde meydana gelen kaşıntının altında çeşitli sebepler yer alabilir. Son derece hassas olan göğüs bölgesindeki kaşıntının sebepleri arasında deterjan, parfüm ya da herhangi bir kimyasal maddeye olan alerjik reaksiyon bulunabilir.

GÖĞSÜNÜZ NEDEN KAŞINIR?

Göğsünüz birbirinden farklı nedenlerden dolayı kaşınabilir. Kaşıntının sebepleri arasında:

  • Göğüslerinizin etrafında kırmızılı döküntüler varsa, egzamanın habercisi olabilir. Egzamayı kullandığınız temizlik malzemeleri tetikleyebilir, takip etmenizde fayda var.

  • Cildiniz kuru bir yapıya sahip olabilir ya da kullandığınız bakım ürünleri de kuruluk yapabilir. Çözümü oldukça basit! Kaşınan bölgeyi nemli tutarak bu sorunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz.

  • Sütyeninizin kumaşı ya da yıkanma biçimi, kaşınmanıza neden olabilir. Sütyenlerin haftada bir yıkanması gerekirken, süreyi uzatmanız zararlı bakterilerin çoğalmasına ve alerjik tepkimelere yol açabilir. Sentetik, polyester ya da lateks gibi kumaş çeşitleri de kaşıntının en büyük nedenlerinden. Pamuklu kumaştan üretilen sütyenler rahatlığınızın mimarı.

  • Göğüs altında hapsolan nem, enfeksiyonun habercisi olabilir. Kaşıntıya neden olan enfeksiyonun tedavisi için doktorunuza başvurmanız gerekir.

  • Tiroitleri olan kadınların cildi daha hassas olur. Hassas cilt de kaşıntıyı çağırır. Tiroit tedavisi hakkında alanında uzman bir kişiyle konuşmanız yeterli.

  • Ergenlik ve hamilelik dönemlerinde göğüslerin büyümesi, deride gerginliğe yol açar. Gerginlik kaşıntıya yol açtığı için jel, nemlendirici ya da tropikal kremler ile hassasiyeti azaltabilirsiniz.

  • Spor yapıp ter attıktan sonra en büyük sorunlardan biri olarak kaşıntı ortaya çıkar. Egzersiz sonrası mutlaka duş alıp kurulanmanız en iyisi olur.

    • GÖĞÜS UCU KAŞINTISININ SEBEPLERİ

    Göğüs ucunda kaşıntıya sebep olan birden fazla faktör var. Çevresel veya dış etkenler başlıca nedenler arasında yer alır. Nedenini merak ediyorsanız:

    • Soğuk ve kuru havalar cildinizin gerilip kızarıp kaşınmasına yol açabilir. Ilık su ile banyo yapıp kurulandıktan sonra losyon ya da nemlendirici cildinizin rahatlamasını sağlar.

    • Giysilerinizin pamuklu olmasına özen gösterebilirsiniz. Aynı zamanda, tercih ettiğiniz kıyafetlerin çok soğuk ya da sıcak olması da kaşıntı için önemli bir faktördür.

    • Anneler emzirirken ya da emzirdikten sonra göğüs uçlarında kaşıntı hissedebilir. Meme ucunuzu iyi bir şekilde temizleyip silikon jel pedler kullanarak sorununuza çözüm sağlayabilirsiniz.

  • Menopoz ile birlikte hormonlar büyük değişiklik yaşayabilir. Bu durum, cildinizin kolay bir şekilde kuru ve tahriş olmasına yol açabilir. Nemlendirici ve losyonlar ile düzenli bakım yaparak temiz tutmanız gerekir.

  • Işın tedavisi, cildinizde kuruluk ve yanma yapabilir. Bol sıvı tüketip, yumuşak kıyafetler giymek sorunu çözmenize yardım edebilir. Doktorunuzun tavsiye ettiği ilaçları kullanıp düzenli masaj yaptığınız taktirde kaşıntı azalabilir.
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