Meğer göğüslerde kaşıntı bu yüzden oluşuyormuş! Eğer önlem almazsanız...

Cildiniz kuru bir yapıya sahip olabilir ya da kullandığınız bakım ürünleri de kuruluk yapabilir. Çözümü oldukça basit! Kaşınan bölgeyi nemli tutarak bu sorunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz.

Sütyeninizin kumaşı ya da yıkanma biçimi, kaşınmanıza neden olabilir. Sütyenlerin haftada bir yıkanması gerekirken, süreyi uzatmanız zararlı bakterilerin çoğalmasına ve alerjik tepkimelere yol açabilir. Sentetik, polyester ya da lateks gibi kumaş çeşitleri de kaşıntının en büyük nedenlerinden. Pamuklu kumaştan üretilen sütyenler rahatlığınızın mimarı.