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Meğer havlular bu yüzden sertleşiyormuş! Bu yöntemlerle tekrar yumuşacık hale getirmek çok kolay...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Havlularımız uzun süreli kullanımın ve sürekli yıkanmanın etkisiyle zamanla deformasyona uğrar ve eski yumuşak dokusunu kaybeder. Günlük hayatta en sık kullandığımız eşyalarımızdan biri olan havlularımızın her daim güzel kokmasını ve tenimize değdiğinde yumuşacık bir his bırakmasını isteriz.

Meğer havlular bu yüzden sertleşiyormuş! Bu yöntemlerle tekrar yumuşacık hale getirmek çok kolay...

Duş aldıktan sonra ya da ellerimizi yıkadıktan sonra temas ettiğimiz havlularımızın her daim yumuşacık kalmasını bekleriz. Fakat deterjan kullanımının da etkisiyle havlularımız zamanla eski yumuşaklığını kaybeder. Fakat çeşitli yöntemlerle havlularımızın eski haline geri dönmesine yardımcı olabiliriz. İşte sertleşen havluları yumuşatma yöntemleri...

LİMON VE SİRKE KULLANIN

Soğuk suya eklediğiniz limon suyu ve sirkenin olduğu bir kabın içerisinde, havlularınızı yıkamadan önce bir süreliğine bekleyin. Eğer sirke kokusu sizi rahatsız ederse endişelenmenize gerek yok çünkü bu koku çamaşırlarınızı makinede yıkadıktan sonra kalıcılığını yitirir. Bu işlemin ardından çamaşırlarınızı yine her zamanki şekilde çamaşır makinenizin içerisinde yıkayabilirsiniz.

DETERJAN KULLANMAYIN

Kimyasal ürünler havlularınıza ilk zamanlarda ekstra yumuşaklık katsa da zamanla dokusuna zarar verir ve hem eskimesine hem de sertleşmesine neden olur. Aynı zamanda deterjan içeriğinde bulunan maddeler nedeniyle teninizde kaşıntı ve rahatsızlığa da neden olabilir.

HAVLULARINIZI AMONYAKLI VE SİRKELİ SUDA BEKLETİN

Havlularınızı yine de deterjan ile yıkayacaksanız bile amonyak ve sirkeyi de yıkama işlemine dahil edebilirsiniz. Amonyak, kullandığınız deterjanın kumaşa yapışmasına engel olurken sirke de suda bulunan minerallerin havlunun dokusuna işlemesine engel olur. Bu sayede havlularınızı sert bir hal almaktan kurtarmış olursunuz.

DETERJANI YETERLİ MİKTARDA KULLANIN

Çamaşır deterjanını çok fazla kullanmak, havlunun üzerinde deterjan kalıntılarına neden olur. Bu da havlunun yumuşak dokusunu bozar. Az miktarda deterjan kullanmak yumuşacık havlulara sahip olmanıza yardımcı olur.

YIKAMA TALİMATLARINA UYUN

Havlu deyip geçmeyin. Havlularınızı etiketinde yer alan yıkama talimatlarına uygun bir şekilde yıkarsanız havlunuzun kullanım ömrü uzar ve her daim pamuk gibi yumuşacık kalır.

ÇAMAŞIR YUMUŞATICI KULLANIN

Şebeke suları içerisinde birçok mineral ve kireç barındırır bu da havlularınızın sertleşmesine neden olur. Eğer havlularınız sertleşiyorsa çamaşır yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra kireç önleyici tabletler ve makineye takılan aparatlar da makinenizde kireç oluşmasını önler ve havlularınız bu sayede sertleşmez.

HAVLULARINIZI YÜKSEK ISIDA ÜTÜLEYİN

Yüksek ısı ve buhar havlularınızın yumuşamasına yardımcı olur. Bu nedenle çamaşır ve havlularınızı kuruduktan sonra dokusuna zarar vermeyecek yüksek ısıda ütüleyebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE KULLANIN

Beyaz sirke suyun pH değerini dengede tutar. Bu da sertleşen havlularınızın yumuşamasını sağlar.

MAKİNENİZİ ÇOK FAZLA DOLDURMAYIN

Çamaşır makinenizi normal şartlarda tamamen doluyken çalıştırmak doğru bir yöntem. Fakat eğer havlularınızı ya da bornozlarınızı yıkıyorsanız makinenizde başka eşya olmamasına dikkat etmelisiniz. Bunun yanı sıra aşırı dolu bir makinede havlular yumuşaklığını kaybeder.

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