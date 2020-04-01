Meğer hepimiz yanlış giyiniyormuşuz! İşte vücut tipine göre kıyafet seçimi

Dünyaca ünlü markaların milyon dolarlık kıyafetlerini seçmek asla kişilerin gusto sahibi olduğunu göstermez. Bu kıyafetlerin vücut tipine uygun olmadan giyilmesi kötü görüntülere neden olur. İyi görünmek için mutlaka kişilerin vücut tipini tanıması şarttır. Her kadın farklı fiziksel özelliklere sahiptir ve kamufle etmek istedikleri bölgeleri değişiklik gösterir. Peki, vücut tiplerine göre nasıl giyinilir? Vücut tipleri nelerdir? İşte, vücut proporsiyonuna göre giyinmenin tüyoları...

VÜCUT TİPLERİ NELERDİR?

Vücut proporsiyonu temelde; vücut orantısıdır. Oran ve bu parçaların arasındaki ilişkileri tanımlar; denge ve simetri ilişkisidir.

Düz vücut: Göğüs,kalça ve bel aynı doğruda ve adeta kağıt gibi dümdüz iner. Bel kıvrımı yoktur. Uzun kol ve uzun bacaklar ile küçük göğüs ve dar omuzlarla tanımlanır.

Atletik vücut: Kollar ve karın kaslı yapıdadır. Geniş omuzlar ve düz kalçalar nedeniyle feminen görüntüden biraz uzaklaşır.

Armut vücut: Omuzlar kalçaya oranla daha dardır. Bel inceliği dikkat çekerken kalçalar oldukça belirgindir.

Elma vücut: Kalça, bel ve omuz ölçüleri aynı doğrultuda birbirine yakındır. İnce bacaklar ile desteklenen bu vücut tipinde kilolu bölge genellikle karın kısmındadır.

Kum saati vücut: Büyük göğüsler, büyük kalça, ince bir bel kum saati vücut tipinin en belirgin özelliğidir.