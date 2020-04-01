KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Meğer hepimiz yanlış giyiniyormuşuz! İşte vücut tipine göre kıyafet seçimi

Meğer hepimiz yanlış giyiniyormuşuz! İşte vücut tipine göre kıyafet seçimi

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Klişe bir cümle olarak; "moda, kişinin kendine yakışanı giymesidir" derler. Tüm dünyada trend olan birçok akım vücut tipine bakılmaksızın anında uygulanır. Bu akımlar insanları rezil de eder vezir de. Vücut proporsiyonuna göre giyinmek aslında moda trendlerinden daha önemlidir. Bu nedenle kişilerin ilk adımda kendi bedenini tanıması ve buna uygun olarak giyinmesi gerekir.

Meğer hepimiz yanlış giyiniyormuşuz! İşte vücut tipine göre kıyafet seçimi

Dünyaca ünlü markaların milyon dolarlık kıyafetlerini seçmek asla kişilerin gusto sahibi olduğunu göstermez. Bu kıyafetlerin vücut tipine uygun olmadan giyilmesi kötü görüntülere neden olur. İyi görünmek için mutlaka kişilerin vücut tipini tanıması şarttır. Her kadın farklı fiziksel özelliklere sahiptir ve kamufle etmek istedikleri bölgeleri değişiklik gösterir. Peki, vücut tiplerine göre nasıl giyinilir? Vücut tipleri nelerdir? İşte, vücut proporsiyonuna göre giyinmenin tüyoları...

VÜCUT TİPLERİ NELERDİR?

Vücut proporsiyonu temelde; vücut orantısıdır. Oran ve bu parçaların arasındaki ilişkileri tanımlar; denge ve simetri ilişkisidir.

Düz vücut: Göğüs,kalça ve bel aynı doğruda ve adeta kağıt gibi dümdüz iner. Bel kıvrımı yoktur. Uzun kol ve uzun bacaklar ile küçük göğüs ve dar omuzlarla tanımlanır.
Atletik vücut: Kollar ve karın kaslı yapıdadır. Geniş omuzlar ve düz kalçalar nedeniyle feminen görüntüden biraz uzaklaşır.
Armut vücut: Omuzlar kalçaya oranla daha dardır. Bel inceliği dikkat çekerken kalçalar oldukça belirgindir.
Elma vücut: Kalça, bel ve omuz ölçüleri aynı doğrultuda birbirine yakındır. İnce bacaklar ile desteklenen bu vücut tipinde kilolu bölge genellikle karın kısmındadır.
Kum saati vücut: Büyük göğüsler, büyük kalça, ince bir bel kum saati vücut tipinin en belirgin özelliğidir.

DÜZ VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

  • Fırfırlı ve katlı kıyafetleri tercih ederek daha hacimli ve kıvrımlı bir görüntü elde edebilirsiniz.
  • Uzun elbise, etek ve pantolonları seçerek zayıf uzun bacaklarınızı kamufle edebilirsiniz. Eğer uzun elbise giyecekseniz göğüsten bollaşan şifon elbiseler tam size göre.
  • Kısa büyük kolyeler kullanarak göğüslerinizi daha büyük gösterebilirsiniz.
  • Dekolte vermek istiyorsanız sırt dekoltesini kullanabilirsiniz.

ATLETİK VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

  • Karın kaslarınızı ortaya çıkartmak için göbeği açık bırakan crop top, gömlek ya da ceketleri tercih edebilirsiniz.
  • Vücudunuza tamamen yapışan kalem etek kombinlerini ve mini elbiseleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Pantolon olarak skinny kesimleri seçerek bel inceliğini ve fit görüntünüzü vurgulayabilirsiniz.
  • Kol kaslarının görünmesini istemiyorsanız tül ile kollarınızı kamufle etmeyi deneyebilirsiniz.

KUM SAATİ TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Omuzların daha dar olması nedeniyle kalça ile orantı sağlanması için vatka kullanabilirsiniz. Geniş kayık yakalı tişörtleri de kombinleyebilirsiniz.
Alt giyimde koyu; üst giyimde açık renkleri tercih edebilirsiniz.
İspanyol paça pantolon ve çan etekleri kullanarak kalçayı kamufle edebilirsiniz.
Kalçayı örten ceket ve üst giyim parçalarıyla kombinlerinizi oluşturabilirsiniz.

ARMUT VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Bel kıvrımını ortaya çıkartmak için mutlaka kemer kullanın.
Çok hareketli ya da desenli olmayan üst giyim parçalarını tercih edin.
Karpuz kollu ya da büyük vatkalı üst giyim parçalarını kullanmayın.
Büyük kolyeleri kullanmaktan kaçının.
Baskılı ve açık renkli pantolonlar giymeyin, koyu renkleri tercih edin.
Büzgülü pantolonlardan uzak durun.

ELMA VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Bol kesim elbiseler ile fazlalığınız olan bölgeyi saklayabilirsiniz.
Korseli üst parçaları tercih ederek bel kıvrımını belirginleştirebilirsiniz.
Bol paçalı pantolonlardan ve duble paçalardan uzak durun.
Skinny pantolonlar ve bol bluzlar ile kombin yapabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Bu alışkanlıktan vazgeçin! Kararmaya neden oluyorBu alışkanlıktan vazgeçin! Kararmaya neden oluyor
Kemik erimesi belirtileri ve tedavisiKemik erimesi belirtileri ve tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vücuda göre giyinme şekillleri, vücut tipine göre kıyafet seçimi,

En Çok Okunan Haberler

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Sağlık durumunu açıkladı: İlk 72 saat zordu

Sağlık durumunu açıkladı: İlk 72 saat zordu

Fatih Altaylı'dan ünlülere tepki: Öyle eve babam da sığar

Fatih Altaylı'dan ünlülere tepki: Öyle eve babam da sığar

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda sözleriyle takımı karıştırdı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Veda sözleriyle takımı karıştırdı

'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

Fahriye Evcen'e Talat Bulut'tan yanıt geldi!

Fahriye Evcen'e Talat Bulut'tan yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

En kolay şekil alan kısa saç modelleri!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Yüzdeki lekeler nasıl geçer? İşte 5 doğal tarif

Kendilerini olduğu gibi kabul ediyorlar

Kendilerini olduğu gibi kabul ediyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evinizdeki bu yağlar ile Türkan Şoray kirpiklerine sahip olabilirsiniz!

Evinizdeki bu yağlar ile Türkan Şoray kirpiklerine sahip olabilirsiniz!

File çorapla ilgili bu tüyolara göz atmadan kombin yapmayın!

Nasıl giyileceğini bilmiyorsanız bu tüyoları izleyin!

Vazelinin cilde faydaları "Yok artık" dedirtiyor!

Vazelinin bu faydasına 'yok artık' diyeceksiniz

Evde bu yöntemlerle koltuk altı kararmasından kurtulabilirsiniz!

Bu alışkanlıktan vazgeçin! Kararmaya neden oluyor

Cilde faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Faydası saymakla bitmiyor! İşte mutfaktaki gizli mucize

Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

Gül suyunun cilde faydalarını gördüğünüzde inanamayacaksınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.