Meğer hepimiz yanlış kullanıyormuşuz! Makyaj süngeriyle ilgili büyük hatalar...

Aslında her makyaj süngeri şekli dolayısıyla birbirinden farklı amaçlara hizmet ediyor. Eğer standart bir makyaj süngeri kullanıyorsanız sivri tarafını göz çevrenizde, burnunuzun yanlarında ve dudaklarınızın etrafında; yuvarlak kısmını ise alın çene yanak gibi alanlarda kullanmalısınız. Aksi taktirde kullandığınız makyaj ürünlerini dağıtmakta zorlanabilirsiniz.

Birçok kadın süngeri kuru kullanıyor. Ama bu büyük bir hata! Süngerler aslında ıslak kullanılmak üzere tasarlandı. Kullanmadan önce makyaj süngerini direkt olarak suya sokmak yerine sprey ile de nemlendirebilirsiniz. Islak olduğunda bir makyaj süngeri boyutunun iki katına kadar genişler, bu da daha hızlı ve kolay makyaj yapmanıza yardımcı olur.

SÜNGERE KÖTÜ DAVRANMAK

Her ürünün olduğu gibi makyaj süngerlerinin de belli bir kullanım ömrü vardır. Ancak bu süreyi olabildiğince uzatmak sizin elinizde. Daha uzun süre kullanmak istiyorsanız makyaj süngerlerinize hem uygularken hem de üzerindeki makyaj kalıntılarını temizlerken çok nazik davranmalısınız. Bunun yanı sıra kesinlikle ıslak haliyle makyaj çantanıza koymamalısınız. Bu adımları dikkatlice uygularsanız makyaj süngerinizi 3-4 ay boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİNİ KAPALI YERLERDE BEKLETMEK

Makyaj süngerinizi kapalı bir çanta, poşet veya kutuda muhafaza etmeye çalışmak yapacağınız en büyük yanlışlardan biri olacaktır. Çünkü nemli yapıdaki sünger, ışıksız bir ortamda bekletildiğinde küflenir ve üzerinde bakteriler ürer. Bu da cildinizde irritasyona neden olabilir. Kimse daha güzel görünen bir yüz uğruna cildinde sivilce ve lekelerin oluşmasını istemez!

UZUN SÜRE TEMİZLEMEMEK

Makyaj süngerinizi her kullanımın sonrasında mutlaka temizlemelisiniz. Temizlenmediği taktirde her seferinde üzerinde yeni kirler birikeceği için süngerinizin kullanım ömrü çok kısa olacaktır. Bunun yanı sıra, makyaj süngerinizi nazik hareketlerle temizlemeniz gerekir. Eğer tırnaklarınız çok uzunsa ve süngeri temizlerken çok sert davranırsanız süngeriniz parçalanır. Bunun yerine makyaj süngerinizi ıslatın ve makyaj temizleyicisini direkt olarak lekelerin üzerine uygulayın. Temizleyiciyi dağıtmak için avucunuzun içinde hafifçe ovalayın ve temiz bir ortamda kurumaya bırakın.

