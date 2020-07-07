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Meğer hepimiz yanlış kullanıyormuşuz! Makyaj süngeriyle ilgili büyük hatalar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Makyaj süngerleri artık elimiz ayağımız oldu. Son yıllarda trend olan bu ürün özellikle fondöten ve kapatıcı kullanmada size yardımcı oluyor. Bu işlemleri parmaklarınızla ya da fırçanızla da uygulamak mümkün olsa da pürüzsüz bir sonuç için makyaj süngerleri imdadınıza yetişiyor. Makyajınızı sünger yardımıyla yapıyorsanız süngerinizi doğru kullandığınızdan emin olmalısınız.

Meğer hepimiz yanlış kullanıyormuşuz! Makyaj süngeriyle ilgili büyük hatalar...

Makyaj aşığı olsanız da makyaj süngerinizi yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Peki, makyaj süngerlerinin yanlış kullanımları hakkında bilgi sahibi misiniz?

KURU KULLANMAK

Birçok kadın süngeri kuru kullanıyor. Ama bu büyük bir hata! Süngerler aslında ıslak kullanılmak üzere tasarlandı. Kullanmadan önce makyaj süngerini direkt olarak suya sokmak yerine sprey ile de nemlendirebilirsiniz. Islak olduğunda bir makyaj süngeri boyutunun iki katına kadar genişler, bu da daha hızlı ve kolay makyaj yapmanıza yardımcı olur.

HER YERE SÜRMEK

Makyaj süngerini yüzünüzün üzerinde sürüklemek yerine cildinize tampon hareketlerle kullanmalısınız. Örneğin süngeri önce çene ve yanaklarınıza pat-pat hareketlerle sürün. Sonrasında süngeri yeniden nemlendirin ve uygulama yapmadığınız bölgelere sürün.

ŞEKLİNİ TANIMAMAK

Aslında her makyaj süngeri şekli dolayısıyla birbirinden farklı amaçlara hizmet ediyor. Eğer standart bir makyaj süngeri kullanıyorsanız sivri tarafını göz çevrenizde, burnunuzun yanlarında ve dudaklarınızın etrafında; yuvarlak kısmını ise alın çene yanak gibi alanlarda kullanmalısınız. Aksi taktirde kullandığınız makyaj ürünlerini dağıtmakta zorlanabilirsiniz.

SÜNGERE KÖTÜ DAVRANMAK

Her ürünün olduğu gibi makyaj süngerlerinin de belli bir kullanım ömrü vardır. Ancak bu süreyi olabildiğince uzatmak sizin elinizde. Daha uzun süre kullanmak istiyorsanız makyaj süngerlerinize hem uygularken hem de üzerindeki makyaj kalıntılarını temizlerken çok nazik davranmalısınız. Bunun yanı sıra kesinlikle ıslak haliyle makyaj çantanıza koymamalısınız. Bu adımları dikkatlice uygularsanız makyaj süngerinizi 3-4 ay boyunca kullanmaya devam edebilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİNİ KAPALI YERLERDE BEKLETMEK

Makyaj süngerinizi kapalı bir çanta, poşet veya kutuda muhafaza etmeye çalışmak yapacağınız en büyük yanlışlardan biri olacaktır. Çünkü nemli yapıdaki sünger, ışıksız bir ortamda bekletildiğinde küflenir ve üzerinde bakteriler ürer. Bu da cildinizde irritasyona neden olabilir. Kimse daha güzel görünen bir yüz uğruna cildinde sivilce ve lekelerin oluşmasını istemez!

UZUN SÜRE TEMİZLEMEMEK

Makyaj süngerinizi her kullanımın sonrasında mutlaka temizlemelisiniz. Temizlenmediği taktirde her seferinde üzerinde yeni kirler birikeceği için süngerinizin kullanım ömrü çok kısa olacaktır. Bunun yanı sıra, makyaj süngerinizi nazik hareketlerle temizlemeniz gerekir. Eğer tırnaklarınız çok uzunsa ve süngeri temizlerken çok sert davranırsanız süngeriniz parçalanır. Bunun yerine makyaj süngerinizi ıslatın ve makyaj temizleyicisini direkt olarak lekelerin üzerine uygulayın. Temizleyiciyi dağıtmak için avucunuzun içinde hafifçe ovalayın ve temiz bir ortamda kurumaya bırakın.

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