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Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz! Doğru diş fırçalama yöntemi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2020 11:22 | Son Güncelleme

Sağlıklı ve bembeyaz gülüşlere sahip olmak tüm insanların hayalidir. Bunun için ilkokuldan itibaren diş fırçalamak altın kural olarak öğretilmiştir. Günde en az iki kez dişleri fırçalamak ağız ve diş sağlığı açısından önemlidir. Sanılanın aksine diş fırçalamak mükemmel ve sağlıkla ışıldayan dişlere sahip olmak için yeterli değildir. Diş fırçalarken yapılan hatalar eklenince işler sarpa sarar.

Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz! Doğru diş fırçalama yöntemi...

Diş fırçalamak dünyanın en kolay eylemi gibi gözükse de aslında çoğu kişi tarafından yanlış uygulanmaktadır. Yanlış uygulamalar sonucunda diş ve diş etlerine zarar vermek diş doktorunun yolunu tutmanıza neden olabilir. "Diş fırçalarken nasıl kötü bir şey yapabilirim ki" diye düşünenler için uzmanlar doğru tekniklerle diş fırçalamayı tecrübe etmelerini tavsiye ediyorlar. İkisi arasındaki farkı vatandaşların net bir şekilde göreceğini söyleyen uzmanlar, diş fırçalamanın tamamen usulüne uygun yapılması durumunda yararlı olduğunu belirtiyor.

Diş fırçalamak, dişlerin arasında biriken yiyecek artıklarının zaman içerisinde plak ve tartar oluşturmasını engeller. Plak ve tartar oluşumunu engelleyerek aslında dişlerin çürümesinin ve diş eti problemlerinin yaşanmasının önüne geçilir. Ancak diş fırçalamada pek çok hata yapılmaktadır. Peki, doğru diş fırçalama tekniği nedir? Diş nasıl fırçalanır? İşte, diş fırçalamaya dair gözden kaçırılan doğru teknikler...

DİŞ FIRÇALAMA İÇİN DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ BİLGİLER

Diş fırçalamadan önce musluğun altına fırçayı tutup ıslatmak çok yapılan hataların başında gelir. Diş fırçalamadan önce fırçanın kılları mümkün olduğunca kuru olmalıdır. Islak fırça ile derinlemesine temizlik yapmak mümkün olmaz.
Çocuklar ve yetişkinler aynı diş macununu kullanmamalıdır. Çocukların macunlarının yapısında florür bulunmaz ve içeriği yetişkinlerin macunlarına göre farklılaşır.
Diş macunu tüm diş fırçasını kaplayacak şekilde sıkılmamalıdır. Diş macunun nohut tanesi büyüklüğünde sürülmesi yeterli olur.
Diş fırçaları herkesin diş yapısına göre değişiklik gösterir. Birçok diş hekimi tarafından yumuşak kıllı fırçaların plakları ve kalıntıları dişlerden temizlemek için tavsiye edilir.
Alınan diş fırçalarının yıpranmaya başladığında ya da her üç ayda bir değiştirilmesi gerekir. Fırçaların uzun süreli kullanılması enfeksiyona yol açabilecek mikropların ağza yerleşmesine neden olur.
Diş fırçalama işlemi bittikten sonra uzun süre su ile ağız çalkalamak diş macununun ağız ve dişlerdeki etkisini azaltır.
Diş fırçalamanın 2-3 dakika sürmesi derinlemesine temizlik için yeterli olur. Uzun süren diş fırçalama işlemi dişin deforme olmasına sebebiyet verir.
Günde 2 kez diş fırçalamak kafidir. Daha fazla yapılan diş fırçalama işlemi dişin aşınmasına neden olur.

DOĞRU BİR ŞEKİLDE DİŞ NASIL FIRÇALANIR?

Diş fırçasının üzerine nohut büyüklüğünde diş macununu sıkın.
Diş fırçasını 45 derecelik açı ile tutun ve diş eti hizasından başlayarak ağız boşluğuna doğru fırçalamaya başlayın.
Bastırmadan nazik bir şekilde fırçalama işlemini gerçekleştirin. Dairesel hareketler ile fırçalama yönünü ön dişlerden arka dişlere gelecek şekilde belirleyin. Bu işlem sırasında yalnızca dişin ön yüzeyini temizlemek yeterli olur.
Temel hareket yönü diş etinden dişlere doğru olmalıdır. Bu hareket yönü ile dişin iç yüzeylerini de temizleyin.
Sıra dişlerin çiğneme yüzeylerine gelmiştir. Dişin çiğneme yüzeylerini diş fırçasını dümdüz tutarak ileri-geri çekme hareketi ile temizleyin.
Fırçalama işlemini bitirmeden önce dilin yüzeyini ve damakları da es geçmeyin.
Dudakların daha dolgun ve doğal görünmesi için diş fırçasıyla peeling etkisi ile ölü derilerden arınmasını da sağlayabilirsiniz.
Fırçalama işlemi bittikten sonra diş macununu tükürmek yeterli olur. Ağzınızı 1 defa su ile çalkalayarak fırçalama işlemini bitirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
diş fırçalama diş sağlığı ağız sağlığı

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