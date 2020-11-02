Meğer nelere iyi geliyormuş! Poşet çayın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Sıklıkla kullandığımız poşet çayların cilt sorunlarında veya acil durumlarda işe yaradığını biliyor muydunuz? Öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz...
Yeşil çay, antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikler bakımından zengindir ve siyah nokta ve sivilceyle mücadele ediyorsanız sizin için mükemmeldir. Doğal bir yüz maskesi oluşturmak için 2 torbanın içini ılık su ve balla karıştırabilirsiniz. Kızarıklığın ve tahrişin geçmesi için 20 dakika yüzünüzde bırakın.
Diş ağrısından kurtulmanın kolay bir yolu, topikal nane çayı kullanmaktır. Antibakteriyel ve uyuşma etkisine sahip olduğundan, ağrı geçene kadar ağrıyan dişinize hafif ılık bir çay poşeti bastırabilirsiniz.
Adet krampları bir kadının en büyük düşmanı olabilir, ama papatya çayı ile üstesinden gelebilirsiniz. Ya çay şeklinde ılık içebilir ya da küvetiniz varsa bir papatya banyosu yapabilirsiniz.
Emzirme, anne ile bebeği arasında sihirli bir bağ anı olabilir, ancak her zaman ağrısız değildir. Bu durumda, nane çayı ayrıca ağrılı ve çatlak meme uçları için iyi bir çare olabilir: sadece ılık bir çay poşeti uygulayın.
Kötü bir uykudan sonra şişlik ve kırmızı gözlerle uyanmak alışılmadık bir durum değildir. Ancak yeşil çayın soğuk kompresi, yeniden iyi hissetmenize yardımcı olabilir.
Kullanılmış çay poşetlerini atmayın, toprağınızın ve bitkilerinizin sağlığını iyileştirebilirler. Evinizde doğal olarak ürettiğiniz diğer organik artıklarla karıştırın ve ardından her şeyi saksılarınıza ekleyin.
Papatya, yara iyileştirici özelliklere sahip olduğu için ağrılı böcek ısırıklarında da yardımcı olabilir. Bunun için papatya çayı yapın ve buzdolabında 30 dakika soğumaya bırakın. Sonra ısırık üzerine 10 dakika boyunca nazikçe uygulayın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.
Evde çocuklarınız varsa, morluklar ve çizikler her gün meydana gelebilir. Kızarıklık, şişme ve ağrıya yardımcı olmak için, yaraya soğuk bir torba siyah çay uygulayabilirsiniz.
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