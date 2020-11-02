Meğer nelere iyi geliyormuş! Poşet çayın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Sıklıkla kullandığımız poşet çayların cilt sorunlarında veya acil durumlarda işe yaradığını biliyor muydunuz? Öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz...

SİYAH NOKTA VE SİVİLCELERDEN KURTULUN

Yeşil çay, antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikler bakımından zengindir ve siyah nokta ve sivilceyle mücadele ediyorsanız sizin için mükemmeldir. Doğal bir yüz maskesi oluşturmak için 2 torbanın içini ılık su ve balla karıştırabilirsiniz. Kızarıklığın ve tahrişin geçmesi için 20 dakika yüzünüzde bırakın.

DİŞ AĞRISINI DİNDİRİYOR

Diş ağrısından kurtulmanın kolay bir yolu, topikal nane çayı kullanmaktır. Antibakteriyel ve uyuşma etkisine sahip olduğundan, ağrı geçene kadar ağrıyan dişinize hafif ılık bir çay poşeti bastırabilirsiniz.

ADET KRAMPLARINI HAFİFLETİR

Adet krampları bir kadının en büyük düşmanı olabilir, ama papatya çayı ile üstesinden gelebilirsiniz. Ya çay şeklinde ılık içebilir ya da küvetiniz varsa bir papatya banyosu yapabilirsiniz.

EMZİRME SONRASI GÖĞÜSLERİNİZİ RAHATLATIN

Emzirme, anne ile bebeği arasında sihirli bir bağ anı olabilir, ancak her zaman ağrısız değildir. Bu durumda, nane çayı ayrıca ağrılı ve çatlak meme uçları için iyi bir çare olabilir: sadece ılık bir çay poşeti uygulayın.