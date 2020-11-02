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  4. Meğer nelere iyi geliyormuş! Poşet çayın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Meğer nelere iyi geliyormuş! Poşet çayın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hayal etmesi zor olabilir ama M.Ö.1500 yıllarında atalarımız çay içiyordu. Ve şimdi, yüzyıllar sonra, tüm farklı çay türlerini içmenin sağlığa sayısız faydası olması şaşırtıcı değil. Peki poşet çayı vücudumuzda kullanmak nasıl faydalar sağlayabilir, gelin görelim.

Meğer nelere iyi geliyormuş! Poşet çayın kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız

Sıklıkla kullandığımız poşet çayların cilt sorunlarında veya acil durumlarda işe yaradığını biliyor muydunuz? Öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz...

SİYAH NOKTA VE SİVİLCELERDEN KURTULUN

Yeşil çay, antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikler bakımından zengindir ve siyah nokta ve sivilceyle mücadele ediyorsanız sizin için mükemmeldir. Doğal bir yüz maskesi oluşturmak için 2 torbanın içini ılık su ve balla karıştırabilirsiniz. Kızarıklığın ve tahrişin geçmesi için 20 dakika yüzünüzde bırakın.

DİŞ AĞRISINI DİNDİRİYOR

Diş ağrısından kurtulmanın kolay bir yolu, topikal nane çayı kullanmaktır. Antibakteriyel ve uyuşma etkisine sahip olduğundan, ağrı geçene kadar ağrıyan dişinize hafif ılık bir çay poşeti bastırabilirsiniz.

ADET KRAMPLARINI HAFİFLETİR

Adet krampları bir kadının en büyük düşmanı olabilir, ama papatya çayı ile üstesinden gelebilirsiniz. Ya çay şeklinde ılık içebilir ya da küvetiniz varsa bir papatya banyosu yapabilirsiniz.

EMZİRME SONRASI GÖĞÜSLERİNİZİ RAHATLATIN

Emzirme, anne ile bebeği arasında sihirli bir bağ anı olabilir, ancak her zaman ağrısız değildir. Bu durumda, nane çayı ayrıca ağrılı ve çatlak meme uçları için iyi bir çare olabilir: sadece ılık bir çay poşeti uygulayın.

GÖZ YORGUNLUĞU İÇİN UYGULAYIN

Kötü bir uykudan sonra şişlik ve kırmızı gözlerle uyanmak alışılmadık bir durum değildir. Ancak yeşil çayın soğuk kompresi, yeniden iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

BİTKİLERİNİZİN DAHA SAĞLIKLI BÜYÜMESİNİ SAĞLAR

Kullanılmış çay poşetlerini atmayın, toprağınızın ve bitkilerinizin sağlığını iyileştirebilirler. Evinizde doğal olarak ürettiğiniz diğer organik artıklarla karıştırın ve ardından her şeyi saksılarınıza ekleyin.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARINIZI İYİLEŞTİRİR

Papatya, yara iyileştirici özelliklere sahip olduğu için ağrılı böcek ısırıklarında da yardımcı olabilir. Bunun için papatya çayı yapın ve buzdolabında 30 dakika soğumaya bırakın. Sonra ısırık üzerine 10 dakika boyunca nazikçe uygulayın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

KÜÇÜK YARALANMALARIN TEDAVİSİNDE KULLANIN

Evde çocuklarınız varsa, morluklar ve çizikler her gün meydana gelebilir. Kızarıklık, şişme ve ağrıya yardımcı olmak için, yaraya soğuk bir torba siyah çay uygulayabilirsiniz.

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