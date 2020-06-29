Meğer ödem atmak çok basitmiş! Ünlü oyuncunun da kullandığı bu yöntemler sayesinde...

Vücudumuzdaki bazı damarların sıvı sızdırması sonucunda oluşan ödemler, hayatı bize zehir edebilir. Bunun için bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bir uzmana danışabileceğiniz gibi çeşitli yöntemlerle de ödemleri vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Hem doğal hem de sağlıklı çözümler üreterek ödemlerinizden kısa sürede kurtulun. Bunun yanı sıra alacağınız birtakım önlemlerle de oluşmasına engel olabilirsiniz.
Ödem oluşumunda en büyük etkenlerden birisi yediklerimize dikkat etmememizdir. Bunun sonucuna bağlı olarak vücut değerlerimiz olumsuz yönde yükselir ve şişliklerin çıkmasına zemin hazırlar. Bu nedenle yemeklerimizde daha az tuz kullanmak ve şekerli gıdalardan olabildiğince uzak durmak ödem sorununun henüz başlamadan önlenmesi anlamına gelir. Bu sayede vücudunuzun su tutumu azalır. Dolayısıyla ne yediğimizden çok nasıl yediğimize dikkat etmeliyiz.
Yediklerimizin yanında ne içtiğimizin de önemi oldukça büyük. Bu bağlamda su, ödem atımında en güçlü silah olması ile bilinir. Rahatsızlığın temel sebebi her ne kadar su olsa da çözümü de oradadır. Kısacası çivi çiviyi söküyor. Normal şartlarda günlük en az 2 litre su içmeliyiz. Ancak vücudumuz ödem sorunu ile karşı karşıya kaldığında ise bu miktar biraz daha artırılabilir.
Vücudumuzun belirli noktalarında su toplanması ile ortaya çıkan ödemlerden kurtulabilmek için özel çay tariflerini deneyebilirsiniz. Papatya çayı fazla suyu atmanın yanı sıra rahatlatıcı etkisi ile uyurken size yardımcı olur.
Çayı hazırlamak için;
Vücudunuzun çeşitli yerlerinde çıkan ödemlerden kurtulmak için çeşitli hareketler yapabilirsiniz. Çeşitli spor hareketleri ile birlikte yer çekiminin etkisini kullanarak sağlığınıza kavuşabilirsiniz.
Ödem oluşması son derece ağrılı ve hayatı zorlaştıran bir etmendir. Dolayısıyla ortadan kaldırmak için yukarıdakilere benzer çok çeşitli yollar deneyebilirsiniz. Bu süreçte bir uzmandan destek almayı da ihmal etmeyin!
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