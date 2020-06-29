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Meğer ödem atmak çok basitmiş! Ünlü oyuncunun da kullandığı bu yöntemler sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ödem, vücutta bulunan hücre ve dokuların aşırı suya maruz kalması sonucunda ortaya çıkan bir tür rahatsızlık olarak bilinir. Dolayısıyla el, ayak bilekleri, kol ve bacak gibi vücudumuzun oynak kısımlarında daha çok görülür. Bu rahatsızlık hayatımızı olumsuz etkiler. Gündelik işleri dahi yapamayacak duruma getiren ödemi vücudumuzdan atabileceğimiz birçok yöntem bulunuyor.

Meğer ödem atmak çok basitmiş! Ünlü oyuncunun da kullandığı bu yöntemler sayesinde...

Vücudumuzdaki bazı damarların sıvı sızdırması sonucunda oluşan ödemler, hayatı bize zehir edebilir. Bunun için bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bir uzmana danışabileceğiniz gibi çeşitli yöntemlerle de ödemleri vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Hem doğal hem de sağlıklı çözümler üreterek ödemlerinizden kısa sürede kurtulun. Bunun yanı sıra alacağınız birtakım önlemlerle de oluşmasına engel olabilirsiniz.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN!

Ödem oluşumunda en büyük etkenlerden birisi yediklerimize dikkat etmememizdir. Bunun sonucuna bağlı olarak vücut değerlerimiz olumsuz yönde yükselir ve şişliklerin çıkmasına zemin hazırlar. Bu nedenle yemeklerimizde daha az tuz kullanmak ve şekerli gıdalardan olabildiğince uzak durmak ödem sorununun henüz başlamadan önlenmesi anlamına gelir. Bu sayede vücudunuzun su tutumu azalır. Dolayısıyla ne yediğimizden çok nasıl yediğimize dikkat etmeliyiz.

SU EN GÜÇLÜ SİLAHINIZ

Yediklerimizin yanında ne içtiğimizin de önemi oldukça büyük. Bu bağlamda su, ödem atımında en güçlü silah olması ile bilinir. Rahatsızlığın temel sebebi her ne kadar su olsa da çözümü de oradadır. Kısacası çivi çiviyi söküyor. Normal şartlarda günlük en az 2 litre su içmeliyiz. Ancak vücudumuz ödem sorunu ile karşı karşıya kaldığında ise bu miktar biraz daha artırılabilir.

PAPATYA ÇAYI İLE HEM RAHATLAYIN HEM ÖDEMDEN KURTULUN

Vücudumuzun belirli noktalarında su toplanması ile ortaya çıkan ödemlerden kurtulabilmek için özel çay tariflerini deneyebilirsiniz. Papatya çayı fazla suyu atmanın yanı sıra rahatlatıcı etkisi ile uyurken size yardımcı olur.

Çayı hazırlamak için;

  • Yarım litre suyu kaynatın.
  • İçine 2-3 adet kurutulmuş papatya ekleyin.
  • 5 dakika kadar demlenmesi için bekleyin.
  • Süzgeç yardımı ile papatyalarından arındırdığınız çayınızı, bal ile tatlandırarak içebilirsiniz.

ÇEŞİTLİ HAREKETLER İLE ÖDEMLERİ VÜCUDUNUZDAN ATIN

Vücudunuzun çeşitli yerlerinde çıkan ödemlerden kurtulmak için çeşitli hareketler yapabilirsiniz. Çeşitli spor hareketleri ile birlikte yer çekiminin etkisini kullanarak sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

  • Ağrılı kısım kollarınızdaysa her yarım saatte bir yukarıya doğru kaldırın ve hafifçe sallayın.
  • Bacaklarınızdaysa, kalçanızı ellerinizle destekleyerek bacaklarınızı havaya kaldırın
  • Bu hareketler sayesinde yer çekimini de kullanarak su toplayan kısımları dağıtabilirsiniz.

Ödem oluşması son derece ağrılı ve hayatı zorlaştıran bir etmendir. Dolayısıyla ortadan kaldırmak için yukarıdakilere benzer çok çeşitli yollar deneyebilirsiniz. Bu süreçte bir uzmandan destek almayı da ihmal etmeyin!

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