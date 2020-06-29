Meğer ödem atmak çok basitmiş! Ünlü oyuncunun da kullandığı bu yöntemler sayesinde...

Vücudumuzdaki bazı damarların sıvı sızdırması sonucunda oluşan ödemler, hayatı bize zehir edebilir. Bunun için bir an önce müdahale edilmesi gerekir. Bir uzmana danışabileceğiniz gibi çeşitli yöntemlerle de ödemleri vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Hem doğal hem de sağlıklı çözümler üreterek ödemlerinizden kısa sürede kurtulun. Bunun yanı sıra alacağınız birtakım önlemlerle de oluşmasına engel olabilirsiniz.

YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN!

Ödem oluşumunda en büyük etkenlerden birisi yediklerimize dikkat etmememizdir. Bunun sonucuna bağlı olarak vücut değerlerimiz olumsuz yönde yükselir ve şişliklerin çıkmasına zemin hazırlar. Bu nedenle yemeklerimizde daha az tuz kullanmak ve şekerli gıdalardan olabildiğince uzak durmak ödem sorununun henüz başlamadan önlenmesi anlamına gelir. Bu sayede vücudunuzun su tutumu azalır. Dolayısıyla ne yediğimizden çok nasıl yediğimize dikkat etmeliyiz.

SU EN GÜÇLÜ SİLAHINIZ

Yediklerimizin yanında ne içtiğimizin de önemi oldukça büyük. Bu bağlamda su, ödem atımında en güçlü silah olması ile bilinir. Rahatsızlığın temel sebebi her ne kadar su olsa da çözümü de oradadır. Kısacası çivi çiviyi söküyor. Normal şartlarda günlük en az 2 litre su içmeliyiz. Ancak vücudumuz ödem sorunu ile karşı karşıya kaldığında ise bu miktar biraz daha artırılabilir.