Meğer şifayı kendi ellerimizle çöpe atıyormuşuz! Soğan ve sarımsak kabukları...

Genel olarak işe yaramadığını düşündüğümüz için soyup çöpe attığımız soğan ve sarımsak kabukları düşündüğünüzden daha işlevsel olabilir. Bu kabukları nasıl kullanabileceğinizi bir düşünmenizi istesek belki de aklınıza hiçbir şey gelmez. Sizi biraz şaşırtalım. Bakın soğan ve sarımsak kabukları ile neler yapabilirsiniz…

KAYNATIP İÇİN VE KISA SÜREDE ZAYIFLAYIN!

Soğanları soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak yerine bir tencereye atın.

Üzerine de yarım litre su ekleyin ve kaynatın.

Su kaynayınca altını kısın ve 2 dakika daha ısıtın.

Alın size harika bir detoks çayı! Bu çay kısa sürede zayıflamanıza yardımcı olur. Bu sebeple dikkatli tüketmenizde fayda var.

SOĞAN VE SARIMSAK KABUKLARI İLE SAÇ BAKIMI

Bu kabukları saçlarınızı beslemek için de kullanabilirsiniz. Tam bir besin ve lif kaynağı olan kabuklar saçınızı gürleştirir, parlatır ve aynı zamanda rengini de değiştirir.

Sarı saçlarınız varsa saçlarınız soğan kabuğu sayesinde altın kahve bir renge dönüşebilir. Kahve tonlarında saçlara sahipseniz bordo ve kızıl tonları elde edebilirsiniz. Siyah renkli saçlara ise parlaklık katar.

Bir tencerede suyu kaynatın ve kabukları içine atarak demleyin. Sonrasında suyu soğutup bu suyla saçlarınızı yıkayın. İşte bu kadar!

BİTKİLERİNİZE HAYAT VERİN

Her ev maalesef bitki yetiştirmek için uygun olmuyor. Siz de bitki yetiştirmekte zorlanıyorsanız soğan ve sarımsak kabuklarının mucizesinden yararlanabilirsiniz. Böylece bitkiler evinize daha çabuk adapte olur ve canlanır.