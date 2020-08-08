Meğer şifayı kendi ellerimizle çöpe atıyormuşuz! Soğan ve sarımsak kabukları...

Genel olarak işe yaramadığını düşündüğümüz için soyup çöpe attığımız soğan ve sarımsak kabukları düşündüğünüzden daha işlevsel olabilir. Bu kabukları nasıl kullanabileceğinizi bir düşünmenizi istesek belki de aklınıza hiçbir şey gelmez. Sizi biraz şaşırtalım. Bakın soğan ve sarımsak kabukları ile neler yapabilirsiniz…
KAYNATIP İÇİN VE KISA SÜREDE ZAYIFLAYIN!
Soğanları soyduktan sonra kabuklarını çöpe atmak yerine bir tencereye atın.
Üzerine de yarım litre su ekleyin ve kaynatın.
Su kaynayınca altını kısın ve 2 dakika daha ısıtın.
SOĞAN VE SARIMSAK KABUKLARI İLE SAÇ BAKIMI
Bu kabukları saçlarınızı beslemek için de kullanabilirsiniz. Tam bir besin ve lif kaynağı olan kabuklar saçınızı gürleştirir, parlatır ve aynı zamanda rengini de değiştirir.
Sarı saçlarınız varsa saçlarınız soğan kabuğu sayesinde altın kahve bir renge dönüşebilir. Kahve tonlarında saçlara sahipseniz bordo ve kızıl tonları elde edebilirsiniz. Siyah renkli saçlara ise parlaklık katar.
BİTKİLERİNİZE HAYAT VERİN
Her ev maalesef bitki yetiştirmek için uygun olmuyor. Siz de bitki yetiştirmekte zorlanıyorsanız soğan ve sarımsak kabuklarının mucizesinden yararlanabilirsiniz. Böylece bitkiler evinize daha çabuk adapte olur ve canlanır.
Kaynayan bir suyun içine kabukları atın.
Bir dakika kadar bu şekilde kaynatın.
Suyu soğutun ve sprey özellikli bir şişeye doldurun.
Bitkilerinizin yapraklarına bu sudan sıkın ve bir bezle, zarar vermemeye dikkat ederek, silin.
ASTIM KRİZLERİNE KABUK ÇÖZÜMÜ
Bronşit astımınız varsa yoğunlaştığı zamanlarda soğan kabuğunun suyu size çare olabilir. 20 gün arka arkaya soğan kabuklarını kaynatıp suyunu içtiğinizde kısa sürede şifa bulursunuz.
Bir kaba; bir bardak soğuk su, soğan kabuğu ve devetabanı yaprağı koyun.
Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika daha pişirin.
Yemeklerden 40 dakika önce bir çay bardağı için.
KABUKLARDAN GARGARA OLMAZ DEMEYİN
Antibakteriyel özelliğe sahip olan soğan ve sarımsak ağızdaki bakterilere de engel olarak ağız kokusunu önler. Sanıldığı gibi ağızda soğan ve sarımsak yemişsiniz gibi ağır bir koku bırakmaz.
Kabukları kaynatıp demleyerek 10 gün süreyle gargara olarak kullandığınızda faydasını göreceksiniz.
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