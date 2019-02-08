Meghan Markle bu kez seks işçilerine verdiği mesajla dikkat çekti

Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vererek eşi ve yeni ailesiyle hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunuyor.

Kıyafetleri ve tavırlarıyla Kraliyet Ailesine uygun olmadığıyla sık sık konuşulan Düşes, bu kez seks işçilerine yardım eden bir kuruma yaptığı ziyaretle dikkat çekti.

Seks işçiliğinden kurtulan ancak aileleri ve çevresi tarafından dışlanmış kadınlara yardım eden One25 adındaki hayır kurumu çalışanları, Meghan ve Harry'in ziyaretiyle şaşkına döndü.

37 yaşındaki hamile düşes seks işçilerine hazırlanan gıda paketleri içindeki muzlara, 'özelsin, seviliyorsun ve güçlüsün' gibi bireysel teşvik ve güçlendirici mesajlar yazdı.

Seks işçiliğinden kurtulan ve 150 kadına bakım hizmeti sağlayan kurumun kurucusu Sam, Düşes'in yaptığı ziyareti ve verdiği mesajları ise şöyle değerlendirdi: ''Buraya gelmelerini çok şaşırtıcı buldum. Ancak yaptıkları ziyaret için minnettarım. Bu kadınların unutulmadığını düşündüm. fark edilmek güzel bir şey. Buradaki kadınlar artık seks işçiliği yapmıyor. Ancak hiçbir gelir kaynakları yok. Aileleri tarafından dışlanıyor, çevreleri tarafından dışlanıyorlar. Ben de eski bir seks işçisi olarak onların hislerini ve yaşadıkları zorlukları çok iyi anlayabiliyorum. Onalrın ziyareti kadınlara güç katacaktır.''

One25 adındaki kurum seks işçiliğinden kurtulan 150 kadına bakım hizmeti sağlıyor.



