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Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Mayıs ayında görkemli bir törenle evlenen İngiltere prensi Harry ve oyuncu eşi şimdinin Sussex Düşesi Meghan Markle Prenses Diana'nın yeğeni Celia McCorquodale’in Lilconshire’daki düğününe katıldı. Düğünde gelin ve damattan daha çok konuşulan Meghan, giydiği kıyafetle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve geçen ay evlendiği Meghan Markle, Prenses Diana’nın yeğeni Celia McCorquodale’in Lilconshire’da düzenlenen evlilik törenine katıldı.

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Prens Harry’nin kuzeninin düğünü için Oscar De La tasarımı 3922 sterlin (yaklaşık 25 bin Türk lirası) değerinde mavi çiçekli bir elbise tercih eden 36 yaşındaki Markle, tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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Ancak daha satışa bile çıkmayan Meghan'ın elbisesi internet kullanıcılarından nasibini aldı. Kimi kullanıcı elbise için 'sabahlık, çarşaf ve perde' yorumları yaparken, bazı kullanıcılar 'bu kıyafet Meghan'a 2 beden büyük Kraliyet'e yakışmıyor' diyerek tepki gösterdiler.

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Göze çarpan bir diğer konuk ise Meghan ve Harry'nin düğününe damga vuran Lady Diana'nın yeğeni Kitty Spencer oldu. Kitty çiçekli elbisesiyle davetlilerden tam not aldı.

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1997 yılında Paris’te geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitiren Prenses Diana’nın büyük ablası Lady Sarah McCorquodale’nın kızı Celia McCorquodale ise, gelinliğini teyzesinin tacıyla tamamlamasıyla dikkat çekti.

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Prenses Diana 1981 yılında Prens Charles ile evlenirken aynı tacı takmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Celia McCorquodale Prens Harry Kraliyet

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