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  4. Mehmet Ali de "yüzünün" gülmesini istiyor

Mehmet Ali de "yüzünün" gülmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

İzmir'de 6 aylıkken evlerinde çıkan yangında vücudunun büyük kısmı ve yüzü yanan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Sağlık Bakanlığının desteğiyle Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekip tarafından Antalya'da tedaviye alındı - Abla Sultan Durak: - "Bu bizim için umut yolculuğu. Burası umarım kardeşim için yeni bir hayatın başlangıcı olur" - Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "Öncelikle daha rahat nefes alabilmesi için burun deliğini açacağız. Ağızdan beslenmesi için dudak bölgesine operasyon yapılacak"

SÜLEYMAN ELÇİN - İzmir'de evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir kısmı ile yüzü yanan Mehmet Ali Durak, Sağlık Bakanlığının tedavi desteğiyle Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren ekibe tedavi olmak için Antalya'ya geldi.

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Durak 6 aylıkken evlerinde yangın çıktı. Yangında beşiğinin de tutuşması sonucu Durak'ın vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Annesi tarafından alevlerin arasından kurtarılan Durak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 47 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra hayata tutundu. Kafatası kemiğinin oluşmadığı, epilepsi hastası olduğu tespit edilen Durak'ı ailesi yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle tedavi ettiremedi.

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatmak için bir video çekip sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, Durak'ın tedavisi için harekete geçti. Bakanlığın desteğiyle Durak, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Özlenen Özkan çiftine tedavi olmak için Antalya'ya geldi.

- Babasını da bir aylıkken kaybetmiş

Abla Sultan Durak, AA muhabirine, kardeşinin yıllardır büyük zorluk yaşadığını söyledi. Kardeşinin yemek yerken ağzının kapanmadığını, burun deliğinin kapalı olduğunu aktaran Durak, yürümekte zorluk çeken kardeşinin çevresindekilerle hareketlerle anlaşabildiğini dile getirdi.

En büyük arzularının kardeşi için hayati tehlike oluşturan kafatasının tedavi edilmesi olduğunu ifade eden Durak, şöyle konuştu:

"Kardeşimin kafatasının oluşturulmasını ve estetik ameliyatlarının yapılmasını istiyoruz. Yıllardır kardeşimiz için çabalıyoruz. Yangından bir ay sonra babamız öldü. Yedi kardeşi annemiz tarlalarda işçilik yaparak büyüttü. Bütün kardeşler Mehmet Ali'ye yardımcı olmak için çabaladık. Ömer ve Özlenen hocamız bize ne yapabiliyorsa onu istiyoruz. Kardeşimin neresi düzelirse bizim için iyi olacak. Onun da yaşıtları gibi artık yüzünün gülmesini istiyoruz. Kardeşimin durumuna çok üzülüyoruz. Ona anne gibi oldum. Bazen gözlerine bakarak ne demek istediğini, duygularını anlayabiliyorum. Bu bizim için umut yolculuğu. Burası umarım kardeşim için yeni bir hayatın başlangıcı olur."

Mehmet Ali Durak ise hareketlerle sağlığına kavuşarak yüzünün gülmesini istediğini anlattı.

- Hayat kalitesi artırılacak

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Durak'ın uzun süreli bir tedavisi olacağını aktardı. Durak'ın hayat kalitesini artırmak için bazı operasyonlar yapacaklarını kaydeden Özkan, "Öncelikle daha rahat nefes alabilmesi için burun deliğini açacağız. Ağızdan beslenmesi için dudak bölgesine operasyon yapılacak. Kafatasında da ciddi sorunlar var. Ona da bir müdahale yapacağız ama önce gerekli tetkikleri yapmamız gerekiyor." dedi.

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