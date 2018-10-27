Mehmet Ali'nin doktorundan açıklama: Uyandı ama...

Durumu hastaneye yattığı günden bugüne düzelme gösteren ve tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil’in uyandırılarak genel durum gözlenmesi yapıldı.

Doktoru Jan Klod Kayuka yaptığı açıklamada “Toparlanmaya başladı. Bu sabah itibarıyla makineden ayırdık. Çok ağır olan tabloyu atlatmış olduk. Tepkiler normal kendisinde ama yorgun. Olumlu bir tablodayız bundan sonra kaçış sendromu ile ilgili bir sorun yaşamayacağız” diye konuştu.

“KIZLARIYLA EL ELE ÇIKACAK”

Hastaneye ziyarete gelen isimler arasında Funda Arar da vardı.

Kızı Sezin ve Yasmin Erbil’den bilgi alan Arar, hastane çıkışında habercilerin sorularına yanıt verdi. “Çok şükür atlattı. Solunum cihazında halen ama durumu iyiye gidiyor. İnşallah kızlarıyla buradan el ele çıkacak. Dört gözle bekliyoruz güzel güzel programlar yapıp yüzünün gülmesi ve bizimde yüzümüzü güldürmesini istiyoruz” dedi.



