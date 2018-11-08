Mehmet Metiner'den AK Parti'ye '3 dönem' eleştirisi: Zaten siyaseten bitmiş demektir

AK Parti'de, 3 dönem kuralına yönelik olarak getirilecek istisnalara, eski milletvekil Mehmet Metiner'den tepki geldi. Bugünkü, 'Hangi yasaklardan niye yanayım?' başlıklı yazısında konuyu değerlendiren Metiner, 'Şayet AK Parti’miz üç dönemlerini tamamladıkları halde mevcutların yerine halkta ve teşkilatta karşılığı çok daha fazla olan yeni isimler çıkartamamışsa/çıkartamıyorsa zaten siyaseten bitmiş demektir.' ifadelerini kullandı.

Metiner'in yazısı şöyle:

Kim ki yasaklardan yana değilim diyorsa yalan söylüyor. Herkesin kendine göre yasakları var. Öyle ya da böyle var…

Partilerin de yasakları var. Her ilke bir yasağı barındırır zaten. İlkesi olmayan partinin ülkeyi veya şehri yönetirken vereceği zararı tasavvur etmek bile imkânsız.

Belediye seçimlerine doğru hızla yaklaşıyoruz. AK Partimizin koyduğu bazı ilkeleri ve dolayısıyla yasakları kendi adıma çok önemsediğimi belirtmek isterim.

Evet lafı dolandırmadan belirteyim: O yasakları savunuyorum.

İşte benim savunduğum yasaklar...

Üç dönem kuralı



AK Partimizin en önemli ilkelerinden biriydi. Öyle ki liderimizin asla taviz vermeye yanaşmadığı, gündeme geldiğinde de hassasiyetini ve kararlılığını en üst perdeden gösterdiği bir ilkeydi bu. Üç dönemini tamamlamış milletvekili ve belediye başkanı arkadaşlarımıza yeniden aday gösterilme yasağı getiriliyordu. Daha doğrusu bir dönem ara verip tekrar istiyorsa aday adayı olabilme hakkı tanınıyordu.