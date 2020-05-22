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Mehmet Okur eşinin saçını keserse...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Basketbolcu Mehmet Okur'la evli olan ve hayatını yurt dışında sürdüren Yeliz Okur, sosyal medya hesabından saçlarının yeni halini takipçileriyle paylaştı.

Mehmet Okur eşinin saçını keserse...

Ev karantinası günlerinde her ne kadar mutfağa girip fırıncılık oynayabiliyor olsak da özellikle kadınlar kuaför sorunsalını bu kadar kolay çözemiyor. Kendilerince buldukları çözümleri uygulamaya çalışan kadınların uzayan saçlarına dairse yapabilecek fazla bir şeyleri yok…

Bu konuda eşi Mehmet Okur’dan yardım isteyen Yeliz Okur, sonrasında yaşadığı pişmanlığı sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla gösterdi.

Eşinden saçını sadece üç parmak kadar kesmesini isteyen Yeliz Okur sonrasında ortaya çıkan tabloyu Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı:

yelizokur-instagram

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