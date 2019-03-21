Mehmet Özhaseki: Kötü adamdı niye kankalık yaptın bu adamla sen?

Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/POLATLI (Ankara), (DHA)- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın ihtilaflı olduğu Necmettin Kesgin'e 'kötü adam' dediğini belirterek, "Niye 10 sene boyunca yiyip içtin o zaman? Gece gündüz berabermişsin, kankaymışsınız siz. Kötü adamdı niye kankalık yaptın bu adamla sen? Bizimle ne alakası var bu işin" dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Polatlı'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde Özhaseki'ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Yaşar Yıldırım eşlik etti. Mitingde konuşan Mehmet Özhaseki, Polatlı'nın su sıkıntısı çektiğini bildiğini ve arkadaşlarıyla bu konu üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, "Allah izin verirse 1-1,5 sene içinde Ankara'mızda kullanmış olduğumuz, Gerede'den gelen memba suyunu inşallah buraya getireceğim" dedi.

Polatlı'da oturanların belediye işleri için bazen Ankara'nın merkezine gelmek zorunda kaldığına dikkat çeken Mehmet Özhaseki, "Öyle yapmayacağız, burada şube oluşturacağız. Yönetime geldiğimizde ilçe belediye başkanı arkadaşlarımıza büyükşehirin birçok yetkisini devredeceğim" diye konuştu. Polatlı'da tarıma dayalı üniversite kurulması için bir takım çabalar gösterildiğini ifade eden Özhaseki, bunun için çalışma yapacaklarını kaydetti.