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Mehmetçiğe bir selam da THY'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için selam dur' kampanyasına Türk Hava Yolları(THY) da katıldı.

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı için selam dur' kampanyasına Türk Hava Yolları(THY) da katıldı. Uçuş ekibi İstanbul Havalimanı ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi. A milli futbol takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

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Mehmetçiğe bir selam da THY'den

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