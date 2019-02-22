Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

TSK'ye bağlı komando birlikleri, Türkiye'nin huzur ve barışını bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere bile zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu'da da devam ediyor.

Yılın 6 ayı beyaz örtü ile kaplı olan Doğu Anadolu'da etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zaman zaman haftalarca arazide kalarak mücadelesini sürdüren Mehmetçik, terör örgütlerinden temizlediği üslerde kardan yaptıkları "iglo" evlerde kalarak soğuktan korunmaya çalışıyor.