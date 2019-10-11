Mehmetçik için zafer ve sefer duası

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çorum ve Amasya'da dua edildi.

Çorum'da yerel bir gazete tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen "Barış Pınarı Harekatı için sefer ve zafer duası" etkinliği kapsamında Ulu Camii'de program düzenlendi.

Sabah namazı sonrası caminin imam hatibi Mustafa Gökmen Kur'an-ı Kerim okudu. Programda daha sonra Müftü Muharrem Biçer tarafından Türkiye'nin PYD/PKK terör örgütünün hedeflerine yönelik harekatına katılan güvenlik güçleri için dua edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bazı kurum amirleri, çeşitli sendika, sivil toplum ve mesleki örgütlerin temsilcilerinin de katıldığı programın ardından vatandaşlara, Çorum Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

- Amasya

Amasya'nın Suluova ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih suresini okuyup dua etti.

Hacı Mustafa Camisi'nde bir araya gelen Suluova Recep İnce İmam Hatip Ortaokul öğrencileri, burada Fetih suresini okudu.

Okul Müdürü Ahmet Gençalioğlu dua programı ile ilgili yaptığı açıklamada, sınır ötesinde operasyonda olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına manevi destek olmak için öğrenci, öğretmen ve velilerle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

