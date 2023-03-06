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Meksika’da tır dorsesinde 103 refakatsiz göçmen çocuk bulundu

06.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın doğusundaki Veracruz eyaletinde terk edilmiş bir tırın dorsesinde 103’ü refakatsiz çocuk olmak üzere toplam 343 düzensiz göçmen bulundu. Refakatsiz çocuklar ise aileleri bulunana kadar koruma altına alındı.

Meksika’da tır dorsesinde 103 refakatsiz göçmen çocuk bulundu

Meksika’da bir tırın dorsesinde 100’den fazla refakatsiz çocuk bulundu. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yapılan açıklamada, Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı (FGR) ekipleri ile birlikte Veracruz eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda Cosamaloapan ile La Tinaja şehirleri arasındaki karayolunda terk edilmiş haldeki bir tırın dorsesinde 343 düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi.

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Düzensiz göçmenlerin arasında çoğunluğu Guatemala’dan gelen 103 refakatsiz çocuk yer aldığı aktarılırken, diğer göçmenlerin ise El Salvador, Honduras ve Ekvador uyruklu olduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca, tır dorsesinin iç kısmının metal malzemelerle çift katlı olacak şekilde düzenlendiğini, kasanın üstünde havalandırma delikleri ve altında ise vantilatörlerin tespit edildiğini ifade etti.

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Yakalanan göçmenler kimliklerinin belirlenmesi ve resmi işlemlerinin yapılması için Ulusal Göç Enstitüsü birimine götürüldü.

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Refakatsiz çocukların ise aileleri bulunana kadar koruma altında tutulmak üzere Meksika’nın aile koruma sistemi olan DIF yetkililerine teslim edildiği bildirildi. (İHA)

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