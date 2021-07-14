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  4. Meksika’daki iki ilçede maske takmayana hapis cezası uygulanacak

Meksika’daki iki ilçede maske takmayana hapis cezası uygulanacak

14.07.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da korona virüs risk haritasında kırmızıya dönen Oaxaca Eyaletinde yer alan iki ilçenin belediye meclisleri, salgınla mücadele kapsamında toplu etkinlikleri iptal ederek, maske takmayanlara hapis cezası verilmesine karar verdi.

Meksika’daki iki ilçede maske takmayana hapis cezası uygulanacak

Meksika’nın Oaxaca Eyaletinde bulunan Puerto Escondido şehrindeki yer alan Cabildo de San Pedro Mixtepec ve Santa Mara Colotepec ilçelerinde belediye meclisleri, salgınla mücadele kapsamında toplu etkinlikleri iptal ederek, maske takmayanlara hapis cezası verilmesine karar verdi.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Cabildo de San Pedro Mixtepec belediye başkanı Freddy Gil Pineda yaptığı açıklamada, kentin risk haritasında kırmızıya dönmesi nedeni ile belediye meclisinin ilçedeki tüm sosyal, kültürel, siyasi veya dini toplu etkinliklerin iptal ettiğini duyurdu. Kararda ayrıca, ilçe sakinlerinin ofislerde, kamusal alanlarda ve toplu ulaşımda maske kullanmasının zorunluğu olmasına ve kısıtlamalara uymayanlara 2 saat hapis cezası verilmesi yer aldı.

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Pineda, “Oksijen yetersizliğimiz mevcut, aynı şekilde acil bakım hizmetlerimiz de yetersiz, bu nedenle bu yaptırımları uyguluyoruz, bizim için can sıkıcı ancak toplumumuz için gerekli bir durum” dedi.

Santa Mara Colotepec Belediye Meclisi ise, kentteki vakalarda görülen hızlı artış sonucu olağanüstü toplantı gerçekleştirerek, kentte yapılacak olan tüm şenliklerin, davetlerin yanı sıra dans gösterileri ve spor müsabakalarının askıya alındığını duyurdu. Toplu taşımada, mağazalarda ve dükkanlarda maske kullanımı zorunluluğu getiren meclis, kısıtlamalara uymayan vatandaşlara ise 300 Peso (129 TL) para cezası, kamu hizmeti, sosyal hizmetin yanı sıra 36 saate kadar hapis cezası uygulanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Meksika
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