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Meksika'da bulunan Aztek kafatası kulesinin yeni kısımları gün ışığına çıktı

12.12.2020 17:03 | Son Güncelleme:
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Meksika'da bulunan Aztek kafatası kulesinin yeni kısımları gün ışığına çıktı

Arkeologlar, Mexico City'nin merkezinin altındaki Aztekler'e ait kafatası kulesinin yeni kısımlarını gün ışığına çıkarttı.

Arkeologlar, Mexico City'nin merkezinin altındaki Aztekler'e ait kafatası kulesinin yeni kısımlarını gün ışığına çıkarttı.

Meksika Ulusal Antrolopoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) 119 kafatasının daha bulunduğunu belirtti.

Kafatasından yapılmış kule, beş yıl önce başkent Mexico City'deki bir binanın restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuştu.

Kulenin Aztek güneş, savaş ve insan kurban edilen tanrısına yapılan tapınaktaki kafataslarından oluşan rafların bir parçası olduğu düşünülüyor.

Huey Tzompantli diye bilinen kafatası rafı, Aztek başkenti Tenochtitlan'ın koruyucusu Huitzipolochtli Tapınağı'nın köşesinde duruyordu.

Aztekler, 14'üncü yüzyıldan 16'ıncı yüzyıla dek, Meksika'nın orta kesimlerine hakim olan Nahuatl dili konuşan halkların bir parçasıydı.

Aztek İmparatorluğu, Tenochtitlan'ın 1521'de ele geçiren Hernan Cortes öncülüğündeki İspanyol işgalciler tarafından devrildi.

Kafatası kulesinin Huey Tzompantli'nin bir parçası olduğuna inanılıyor.

Huey Tzompantli'ye benzer bir yapı, kenti giren İspanyol işgalcileri korkutmuştu.

Silindir şeklindeki yapı, günümüz Mexico City'si olan Tenochtitlan'daki başlıca tapınaklardan Templo Mayor'un üzerine yapılan dev Metropolitan Katedrali'nin yanında yer alıyor.

Meksika Kültün Bakanı Alehandra Frausto "Templo Mayor bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bu hiç şüpesiz son yıllarda ülkemizde yapılan en etkileyici arkeolojik buluşlardan biri" dedi.

Arkeologlar, 1486-1502 arasına tarihlenen kafatası kulesinin üç aşamada yapıldığını tespit etti.

Kule, sadece genç erkek savaşçıların kafataslarını bulmayı bekleyen arkeologları şaşırtmıştı. Çünkü kulede kadın ve çocukların kafatasları da bulundu ve bu Aztek İmparatorluğu'nda insan kurban edilmesine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Arkeolog Raul Barrera "Bu bireylerin kaçının savaşçı olduğunu söyleyemiyoruz, belki bazıları kurban törenlerinde öldürülen esirlerdi. Hepsinin kurban edilip edilmediğini bilmiyoruz" dedi.

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