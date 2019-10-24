HABER

Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 08:48 | Son Güncelleme

Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Michoacan eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Madero kasabasına bağlı Las Juntas bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Michoacan kamu güvenliği ajansı, uçağın Durango eyaletinden Guerrero eyaletine doğru gittiği sırada düştüğünü açıkladı.

Bu arada, yerel basında düşen uçağın bir nehrin akıntısında sürüklenen enkazının görüntüleri yayınlandı.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonuİstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptıKuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
michoacan uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Türkiye hakkındaki çirkin iddiayla ilgili dikkat çeken açıklama!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

İstanbul'da sahte MİT'çi operasyonu

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

Belediye personelini taşıyordu! Ankara'da feci kaza

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

İzmir'de silahlı saldırı! 2 kardeş yaralandı

Firari eski Patnos Belediye Başkanı HDP'li Yusuf Yılmaz yakalandı

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok alan hakkında karar

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı!

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.