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  4. Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi gözaltına alındı

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi gözaltına alındı

23.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi Emma Coronel Aispuro, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Meksikalı El Chapo (cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro, Virginia’daki Dulles Havaalanı’nda, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi Emma Coronel Aispuro, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, Meksikalı El Chapo (cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro, Virginia’daki Dulles Havaalanı’nda, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. ABD-Meksika çifte vatandaşı olan 31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Aispuro, 1 kilodan fazla eroin, 5 kilodan fazla kokain, 500 gramdan fazla metamfetamin ve 1 tondan fazla esrar dağıtımını planlamakla suçlanıyor.
Aispuro ayrıca 2015’te El Chapo’nun cezaevinden kaçışını planlamakla suçlanıyor. “El Chapo Guzman” adını taşıyan bir giyim markası kuran Aispuro’nun sosyal medyada 490 binden fazla takipçisi bulunuyor.

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