Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump, 1992’de boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatına ek olarak Connecticut’ta bir köşk ve Trump Plaza’dan bir daire ve Florida’daki Mar-a-Lago köşkünü yılda bir ay kullanma hakkı almıştı.

New York Times gazetesi arşivine göre, Trump aynı zamanda çocukları Donald Jr, Eric ve Ivanka için yıllık ortalama 650 bin dolar ödemişti.

Bugünlerde ise Melania Trump’ın seçimin bitmesini beklediği ve süreç tamamen sonuçlanınca da Donald Trump’a boşanma davası açacağı konuşuluyor.

Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Manigault Newman, geçtiğimiz günlerde, 15 yıllık evliliğin sona erdiğini iddia ederek, "Melania boşanmak için dakikaları sayıyor" demişti.

Söylentiler, 11 Kasım’daki Gaziler Günü’nde, First Lady’nin eşi Donald Trump yerine bir askerin koluna girmesiyle daha da güçlendi.

The Sun gazetesinin haberiner göre, beden dili uzmanı Judi James, Melania Trump’ın eşiyle birlikteyken gergin göründüğünü söyledi. Tüm bu söylentilerin arkasından, çiftin boşanması halinde ödenecek boşanma tazminatı meselesi gündeme geldi.