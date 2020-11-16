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Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

16.11.2020 11:40 | Son Güncelleme:
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Melania Trump boşanırsa Donald Trump’tan 50 milyon dolar alabilir

Melania Trump'ın eşi Donald Trump'tan boşanmak için dakikaları saydığı iddialarının ardından boşanma halinde ödenecek tazminat miktarı gündeme geldi. Boşanma halinde First Lady'nin 50 milyon dolara ek olarak çeşitli gayrimenkuller de alabileceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk eşi ve üç çocuğunun annesi Ivana Trump, 1992’de boşanırken 14 milyon dolarlık boşanma tazminatına ek olarak Connecticut’ta bir köşk ve Trump Plaza’dan bir daire ve Florida’daki Mar-a-Lago köşkünü yılda bir ay kullanma hakkı almıştı.

New York Times gazetesi arşivine göre, Trump aynı zamanda çocukları Donald Jr, Eric ve Ivanka için yıllık ortalama 650 bin dolar ödemişti.

Bugünlerde ise Melania Trump’ın seçimin bitmesini beklediği ve süreç tamamen sonuçlanınca da Donald Trump’a boşanma davası açacağı konuşuluyor.

Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Manigault Newman, geçtiğimiz günlerde, 15 yıllık evliliğin sona erdiğini iddia ederek, "Melania boşanmak için dakikaları sayıyor" demişti.

Söylentiler, 11 Kasım’daki Gaziler Günü’nde, First Lady’nin eşi Donald Trump yerine bir askerin koluna girmesiyle daha da güçlendi.

The Sun gazetesinin haberiner göre, beden dili uzmanı Judi James, Melania Trump’ın eşiyle birlikteyken gergin göründüğünü söyledi. Tüm bu söylentilerin arkasından, çiftin boşanması halinde ödenecek boşanma tazminatı meselesi gündeme geldi.

The Sun’ın haberine göre uzmanlar First Lady’nin 50 milyon dolara ek olarak gayri menkuller alabileceğini belirtti. Hukukçu Jacqueline Newman, "Çok yüksek gelirli, yüksek varlıklı kişilerin davalarında çalıştığımda, paralı eş, parasız eş ve çocukların yaşayacağı bir daire satın alır” dedi. Bu da boşanma halinde, 14 yaşındaki Barron Trump için daha fazla para ya da daha fazla gayri menkul anlamına gelebilir.

Birincil bakıcının kim olduğuna dair çok fazla soru olmayacağını, çocuğun annesi Melania Trump ile kalacağını söyleyen Newman, Trump'ın karısının ve oğlunun alıştığı hayat göz önünde bulundurulunca 50 milyon dolarlık bir ödemenin yeterli olmayabileceğini öne sürdü.

Newman, "50 milyon dolar, New York'ta kesinlikle çok para olmasına rağmen, Melania Trump ve oğlunun şimdi yaşadığı hayatın aynısını karşılayamaz.

Muhtemelen ne tür bir yaşam tarzı yaşayacakları konusunda Trump’ın iyi bir fikri vardır, bu yüzden ödemenin oldukça cömert olacağını düşünürdüm” dedi.

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