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Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Cinayete azmettirme suçundan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 21:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Orhan Vatansever tutuklandı.

Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Cinayete azmettirme suçundan tutuklandı

Diyarbakır'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra soruşturma kapsamında Diyarbakır'a getirilen Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

TUTUKLANDI

Vatansever, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi 2'nci Sulh Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Vatansever, Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. (DHA)

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