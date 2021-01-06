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Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gitti

06.01.2021 19:55 | Son Güncelleme:
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Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gitti

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına giderek sorularını yanıtladı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Prof. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmasının ardından başlattığı protestolar üçüncü gününde sürüyor. Eylemler sürerken Melih Bulu öğrencilerle konuşmak için eylemin sürdüğü Güney Meydan'da rektörlük binasının önüne çıkarak Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin soruları yanıtladı.

Bulu, bir öğrencinin "Biz size hiçbir şekilde kötü sözler sarf etmiyoruz. Yarın bizim hakkımızda bir şey dendiğinde 'Hayır yapmadılar' diyecek misiniz?" sorusuna "Bugün burada olan arkadaşlara herhangi bir şey olmaz. Demokratik bir ortamdayız. Ben şu an mutluyum" yanıtını verdi.

"DÜNYADA REKTÖRÜN SEÇİMLE OLDUĞU ÖRNEKLER ÇOK AZ"

Bulu, öğrencilerin "İstifa edecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine de "Demokrasi konusunda sözlerinize tamamen katılıyorum; kanunların dışında davranma hakkımız yok. Rektörlerin nasıl atanacağı belli. Dünyada rektörün seçimle olduğu örnekler çok az" ifadesini kullandı.

Canlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdiCanlı yayında protesto edilen Boğaziçi Rektörü Bulu öğrencilere el sallayarak karşılık verdi

Bir öğrenci, "Siz sanıyor musunuz ki burayı rahatça yönettirecekler? Bugün sizi atarlar, yarın başka bir kayyumu atarlar. Hayır biz demokrasi istiyoruz, biz seçim istiyoruz" dedi. Bulu ise "Boğaziçi Üniversitesi'nin kültüründe, geleneklerde hiçbir değişiklik olmayacak. Bu gemi gidecek. Bunun garantisi de benim daha önce yönettiğim üniversiteler" diye konuştu.

Öğrencilerden biri, Prof. Bulu'ya "Hocam gelin hep birlikte fotoğraf çekilelim Instagram'da paylaşın. Orada istifa mektubunuzu bakanlarımız gibi yayınlayın" teklifinde bulundu.

Öğrecilerden biri de "Hocam aynı cevapları verecekseniz biz arkamızı dönelim. Kısır döngüye girdik. Cevap vermeyecekseniz sırtımızı dönelim çünkü bir yere gitmeyeceğiz" dedi.

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