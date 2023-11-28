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  4. Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

28.11.2023 13:52 | Son Güncelleme:
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 2018 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı dubleks konutların satışıyla ilgili olarak açılan davada karar verildi. Mahkeme satın alma işleminin usulsüz olduğuna karar verirken, Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Bu kararın ardından Gökçek, ikamet ettiği evden tahliye edilecek.

Melih Gökçek'e kötü haber! Mansur Yavaş davayı kazandı, tahliye edilecek

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in, daha önce belediye lojmanı olan şu anda oturdukları konutların eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına satın almasına yönelik davada mahkeme kararını verdi.

TAHLİYE EDECEK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna karar verirken Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği evden tahliye edilecek.


ABB’den konuyla ilgili bugün yapılan açıklama şöyle:

"SATIŞ GÖKÇEK'İN KONUTLARDA OTURDUĞU ESNADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

"Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek’in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek’in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

KONUTLAR TEKRAR ABB'NİN OLDU

Kararda 'emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (…) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir.' Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin liraya satılan dört adet dubleks konut tekrar ABB'nin oldu. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen’deki evden tahliye edilecek. ABB'nin daha önce aynı konuda yapmış olduğu suç duyurusuna Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. ABB, mahkeme kararından sonra dosyanın yeniden açılması için Savcılığa başvuracak."

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Mansur Yavaş Melih Gökçek
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