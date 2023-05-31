Melike Şahin'in eşi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Melike Şahin ve eşi arasındaki yaş farkı kaç?

Melike Şahin'in eşi kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. "Nasır" ve "Bedelini Ödedim" gibi şarkılarla tanınan Melike Şahin evlendi. 6 yıldır Sedat Bey ile birliktelik yaşayan Şahin, sosyal medya hesabından evlilik haberini duyurdu. İşte tüm detaylar...

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, özel hayatıyla gündeme geliyor. Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle kutlayarak dikkat çekmişti.

Aralarındaki yaş farkı merak edilmişti. Melike Şahin'in eşi Sedat Bey hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

