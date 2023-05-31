MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melike Şahin'in eşi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Melike Şahin ve eşi arasındaki yaş farkı kaç?

Melike Şahin'in eşi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Melike Şahin ve eşi arasındaki yaş farkı kaç?

31.05.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike Şahin'in evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Şarkıcı Melike Şahin yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Bey ile dünyaevine girdi. Bu kapsamda Melike Şahin'in eşi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Melike Şahin ve eşi arasındaki yaş farkı kaç? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

Melike Şahin'in eşi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Melike Şahin ve eşi arasındaki yaş farkı kaç?

Melike Şahin'in eşi kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. "Nasır" ve "Bedelini Ödedim" gibi şarkılarla tanınan Melike Şahin evlendi. 6 yıldır Sedat Bey ile birliktelik yaşayan Şahin, sosyal medya hesabından evlilik haberini duyurdu. İşte tüm detaylar...

Melike Şahin eşi

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, özel hayatıyla gündeme geliyor. Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle kutlayarak dikkat çekmişti.

Melike Şahin 2

Aralarındaki yaş farkı merak edilmişti. Melike Şahin'in eşi Sedat Bey hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktüGöğüs dekolteli pozuyla büyüledi! Beğeni butonu çöktü
Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"
Sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti! “Cennetten çıkmış gibi”Sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti! “Cennetten çıkmış gibi”
Anahtar Kelimeler:
Melike Şahin evlilik evlendi sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

Hande Sarıoğlu yine yürek hoplattı!

Hande Sarıoğlu yine yürek hoplattı!

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Yeni bakanları tek tek saydı: 'İsim vermeyeyim ama siz anlayın...'

Yeni bakanları tek tek saydı: 'İsim vermeyeyim ama siz anlayın...'

İmamoğlu'nun cezası onandı mı? İddialar sonrası açıklama

İmamoğlu'nun cezası onandı mı? İddialar sonrası açıklama

En çok paylaşılan fotoğraf olarak rekor kırdı!

En çok paylaşılan fotoğraf olarak rekor kırdı!

İlginizi Çekebilir

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Şaka yapmak istemişti! Bir anda kanlar içinde kaldı

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.