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  4. Melisa Döngel Afra Saraçoğlu'na yapılan o yorumu beğenince tepki çekti! Hemen açıklama yaptı

Melisa Döngel Afra Saraçoğlu'na yapılan o yorumu beğenince tepki çekti! Hemen açıklama yaptı

27.07.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefo ile ayrılığının ardından Sergen Yalçın ile adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel, son günlerde gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'na yapılan bir yorumu beğenmesiyle fanlardan tepki gördü. Melisa Döngel tepkilerden sonra özür diledi.

O Ses Rap yarışmasında jüri üyelerinden biri olan Sefo ile yaşadığı ilişkiyi bitirdikten sonra adı eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan genç oyuncu Melisa Döngel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Döngel son olarak gündemden düşmeyen ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanan Afra Saraçoğlu'na yapılan bir yorumu beğenmesiyle gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusuna dair sosyal medyada "Kızın her yer güzel ama kız asla güzel değil" yorumu yapıldı. Melisa Döngel de bu yorumu beğendi.

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Döngel'in yorumu beğenmesi sonrası Afra fanları genç oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

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TEPKİLERDEN SONRA AÇIKLAMA

Melisa Döngel, gelen tepkiler sonrası, “Yanlışlıkla beğendim” diyerek özür diledi. Döngel açıklamasında "Ben bir kadının çirkin olduğunu söyleyen gönderiyi beğenecek kadar kötü kalpli değilim" dedi.

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