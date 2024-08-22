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Melisa Sözen günlerdir oynadığı rol yüzünden gündemdeydi! "Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.08.2024 13:31
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Oyuncu Melisa Sözen'in, Fransız yapımı dizi "Le Bureau des Légendes"in üçüncü sezonunda canlandırdığı karakter sosyal medyada gündem oldu. Sözen hakkında yapılan eleştiriler sonrası uzun bir açıklama yaptı.

Melisa Sözen günlerdir oynadığı rol yüzünden gündemdeydi! "Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok"

Başarılı oyunculuğuyla tanınan Melisa Sözen günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. Sözen Fransa'da ünlü polisiye dizisi "Le Bureau des Légendes"in üçüncü sezonunda rol almıştı.

Sözen, dizide IŞİD'e karşı savaşan bir ajanı canlandırıyordu. Sözen yıllar önce rol aldığı rolün yeniden gündeme gelmesi sonrası "terörist" damgası bile yedi.

"GİZLİ SAKLI BİR İŞ DEĞİL"

Dizide Esrin isimli bir ajanı canlandıran Melisa Sözen en sonunda uzun bir açıklama yaptı. Melisa Sözen "En anlaşılır haliyle" diyerek şunları söyledi:

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"1-Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.

2-Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. Deaş’la (Işıd) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.

3-Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen 7 yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz."

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"BUNUN BİR PARÇASI OLMAYIN"

"Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığı ile derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum" diyen başarılı oyuncu devamında şunları söyledi:

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"Ama yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız. Yukarıdaki üç madde çok yeterli olduğu halde bu satırları da zaten bununla başa çıkması güç insanlar için ekliyorum.

Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle. Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim.

Kendi aklımızı, kendi bilgilerimizi kullanmayı, araştırmayı, doğru kaynakları kullanmayı ve önce bir durup düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu tuhaf olaydan hep birlikte çıkaracağımız ders varsa bu olsun."

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