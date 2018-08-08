Meme dikleştirme ile özgüveninizi tazeleyin

Zaman içerisinde cildin elastikiyetini yitirmesi ve yer çekiminin de etkisiyle göğüsler yavaş yavaş sönük ve sarkık bir görünüm almaktadır. Bu kadınlar için sadece fiziksel bir problem değil aynı zamanda ruhsal bir problem de oluşturmaktadır. Sosyal hayatta özgüven eksikliği göğüs problemi yaşayan kadınlar için neredeyse kaçınılmaz bir durum olmaktadır. Ancak meme dikleştirme operasyonu hem fiziksel hem de psikolojik açıdan bu durumunun önüne geçmektedir. Meme hacminde önemli kayıpların olmadığı durumlarda sadece dikleştirme operasyonu uygulanabilmektedir. Hacim kaybının çok fazla olduğu durumlarda ise dikleştirme operasyonu ile beraber protez kombine biçimde uygulanarak hacim elde etmek mümkün.

Meme Dikleştirme Operasyonu

Meme dikleştirme operasyonu, memenin durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Meme bezi miktarı ve sarkma miktarı operasyonda kullanılacak tekniklerde belirleyici olmaktadır. Ancak hangi teknik kullanılırsa kullanılsın operasyonların tümü genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Ameliyatın süresi de tercih edilen tekniğe göre değişmektedir. Genel olarak meme dikleştirme operasyonu 2 ile 4 saat arasında tamamlanmaktadır. Sadece protez konulan hastalarda yaklaşık 3-4 cm uzunluğunda bir iz kalmaktadır. Ancak bu izler kolay bir şekilde saklanabilmektedir. Memede deri toparlaması gerçekleştirilen hastalarda ise ameliyat yöntemine göre meme başı altında iz kalabilmektedir. Ancak operasyon sonrası meydana gelecek olan izlerin tamamı neredeyse 1 yıl içerisinde ayırt edilemeyecek hale gelmektedir.