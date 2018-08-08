Meme dikleştirme ile özgüveninizi tazeleyin

Zaman içerisinde cildin elastikiyetini yitirmesi ve yer çekiminin de etkisiyle göğüsler yavaş yavaş sönük ve sarkık bir görünüm almaktadır. Bu kadınlar için sadece fiziksel bir problem değil aynı zamanda ruhsal bir problem de oluşturmaktadır. Sosyal hayatta özgüven eksikliği göğüs problemi yaşayan kadınlar için neredeyse kaçınılmaz bir durum olmaktadır. Ancak meme dikleştirme operasyonu hem fiziksel hem de psikolojik açıdan bu durumunun önüne geçmektedir. Meme hacminde önemli kayıpların olmadığı durumlarda sadece dikleştirme operasyonu uygulanabilmektedir. Hacim kaybının çok fazla olduğu durumlarda ise dikleştirme operasyonu ile beraber protez kombine biçimde uygulanarak hacim elde etmek mümkün.
Meme Dikleştirme Operasyonu
Meme dikleştirme operasyonu, memenin durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Meme bezi miktarı ve sarkma miktarı operasyonda kullanılacak tekniklerde belirleyici olmaktadır. Ancak hangi teknik kullanılırsa kullanılsın operasyonların tümü genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Ameliyatın süresi de tercih edilen tekniğe göre değişmektedir. Genel olarak meme dikleştirme operasyonu 2 ile 4 saat arasında tamamlanmaktadır. Sadece protez konulan hastalarda yaklaşık 3-4 cm uzunluğunda bir iz kalmaktadır. Ancak bu izler kolay bir şekilde saklanabilmektedir. Memede deri toparlaması gerçekleştirilen hastalarda ise ameliyat yöntemine göre meme başı altında iz kalabilmektedir. Ancak operasyon sonrası meydana gelecek olan izlerin tamamı neredeyse 1 yıl içerisinde ayırt edilemeyecek hale gelmektedir.
Operasyon Sonrası Hayat
Hastalar operasyondan sonra kısa bir süre içerisinde normal hayatlarına dönebilmektedir. Meme dikleştirme uygulamasından sonra takılan göğüs bandajı 3 gün sonra çıkarılmaktadır. Ancak yüzme gibi kolların aşırı hareket ettiği sporlar ve egzersizler operasyondan 1 ay sonra yapılmalıdır. Kullanılan dikişler kendiliğinden eridiği için dikiş alınması gibi bir durum bulunmamaktadır. İlk hafta hastaların dinlenmesi ve işe gitmemesi gerekmektedir. Ağır işlerde çalışan hastalarda işe dönme 3 haftayı bulabilmektedir. Ameliyatın sonucu hemen görünmekle birlikte ödemlerin inmesi, her şeyin son haline gelmesi 3 ila 6 ayı bulmaktadır. Ameliyat sırasında meme bezleri, süt kanalları ve sinirler korunduğundan iyileşme süreci tamamlandıktan sonra emzirme veya herhangi bir his kaybına rastlanılmamaktadır.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz
**
Okuyucu Yorumları 0 yorum