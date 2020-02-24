Meme dikleştirme operasyonu yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler

Cerrahi dışında masaj, krem gibi hiçbir yöntemle sarkmış meme başı yükseltilemez. Meme dikleştirme için, hastanın beklentileri ve meme başındaki sarkmayla birlikte değerlendirilir. Genel anestezi idealdir. Ortalama ameliyat süresi 3-4 saattir, hafif sarkmalarda, meme altına konulan protezlerle, memeye dolgun ve daha dik bir görünüm verilebilir. Aşırı sarkmalarda, yeterince meme dokusu varsa, meme toparlanarak dik ve dolgun bir hale getirilebilir. Sarkmış ve derisi fazla ancak meme dokusu miktarı az olan hastalarda ise protezle birlikte toparlama ameliyatı yapılmalıdır. Ameliyat sonrasındaki süreç Ameliyat biter bitmez hastalara özel bir sütyen giydirilir. Hastalar genellikle ertesigün taburcu olur. 3-4 günlük istirahat yeterlidir, ilk ayın sonunda tamamen normal sosyal yaşantıya dönülür. Memenin son halini alması yaklaşık 3 ay sonunda olur. Meme dikleştirme ameliyatı sonrası emzirmenin korunması memedeki sarkma ve seçilen ameliyat tekniğine bağlıdır. Ameliyat sonrasında sarkma; kilo değişimleri ya da gebelik gibi durumlarda tekrarlayabilir. Yalnızca protezle düzeltilebilen sarkmalarda, meme altı çizgisine oturan yaklaşık 4-5 cm’likbir iz olur. Daha ağır sarkmalarda ise, lolipop ya da ters t şeklinde izler oluşur. İzler bir yılın sonunda belli belirsiz bir hale gelir.

Meme küçültme Rahatsız edici boyutta büyümüş memenin, hastayı tatmin edici boyuta getirilmesiişlemidir. Bu operasyonla, büyümüş memenin oluşturduğu boyun, sırt ve bel ağrıları, fıtıklar, duruş bozuklukları, omuzlarda çökme, meme altında oluşan pişik, kötü koku, mantar ve egzama gibi şikayetler giderilebilir.Operasyon genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 3-4 saat sürer. Cerrahi yöntemin belirlenmesinde, çıkarılacak doku miktarı, deri fazlalığı, hastanın yaşı, gebelik beklentisi önemlidir. Ters T ve lolipop şeklinde izlerin oluşturulduğu çok farklı teknikler kullanılabilir. Operasyon sonrasında ödem ve morluk normaldir. Özel bir sütyenin bir ay kadar kullanılması, bu şikayetleri azaltır, operasyondan bir hafta sonra, iş başı yapılabilir. İlk ay ağır egzersizlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalıdır. Meme büyütme Memenin yapısal olarak küçük olması halinde ve emzirme veya yaşlanma sonucu memede hacim kaybı oluştuğu zaman meme büyütme operasyonu yapılabilir. İstenilen meme büyüklüğü, vücut yapısı, memenin durumu, şekli, boyutu ve cilt yapısı operasyon öncesi değerlendirmede önemlidir.Meme protezleri, kohesiv silikon jel ile üretilmekte olup, ömrü; teorikte 50 yıl, pratikte ömür boyudur. Delici yaralanmalarla, protez kılıfı zarar görse de, kullanılan silikonun arttırılmış çapraz bağları nedeniyle jel, dışarı akmaz. Silikon etrafında oluşan kapsül de ayrıca koruyucu özelik gösterir.

Protez, hastanın vücut ölçülerine göre seçilmelidir. Protez, 3 farklı yaklaşımla yerleştirilebilir. Bunlar, meme başının altı, meme alt kıvrımı ve koltuk altıdır. Protezler, meme dokusu altına, kas kılıfı altına ve kas altına yerleştirilebilirler. Meme protezleri, düşük, orta ya da yüksek profilli olarak kullanılabilir. Yuvarlak ya da damla şekilli protezler mevcuttur, yuvarlak protezler üst kısımda daha dolgun bir görünüm oluştururlar. Meme protezi fiziksel ölçülere uygun seçilir Operasyon sonrasında, erken dönemde gerginlik hissi, özellikle kolları kaldırırken ağrı normaldir. Ödem ilk ay sonunda tamamen kaybolur. Operasyon sonrası üç hafta kadar özel bir sütyen giyilmesi önerilir. Operasyondan 1 hafta sonra işe dönülebilir. 6 hafta kadar ağır egzersizlerden uzak durulmalıdır. Meme büyütme operasyonu, 18 yaş altında, meme büyümesi devam ettiği için önerilmez. Kişiye bağlı olarak operasyon izleri zamanla belli belirsiz bir hale gelmektedir. Meme protezleri, emzirme açısından sorun oluşturmazlar. Meme büyütme, yağ enjeksiyonu ile de yapılabilir.