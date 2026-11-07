Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic'le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu"

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, 26 yaşındaki Özlem Rengin, yaklaşık 8 yıl önce Mecidiyeköy'de bulunan özel bir klinikte reklam karşılığında kalça estetiği yaptırdı. İddiaya göre genç kadın, daha belirgin bir vücut görünümüne kavuşmak amacıyla gerçekleştirilen işlem sonrasında başlangıçta istediği sonucu elde etti.

Ancak bir süre sonra şikayetleri ortaya çıkmaya başladı. Rengin, kalçasına enjekte edilen dolgu maddesinin bacaklarına yayıldığını, bunun ardından ağrı ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığını ileri sürdü. Yaşadığı problemler nedeniyle günlük hayatının da olumsuz etkilendiğini belirten kadın, çözüm bulabilmek için farklı doktorlara başvurdu.

"AYNALARLA SAVAŞ VERİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan Özlem Rengin, işlemi tanınmış bir doktora yaptırdığını ve daha kıvrımlı bir vücut görünümü elde etmek istediğini söyledi.

Ücretsiz gerçekleştirilen işlemi bu nedenle kabul ettiğini belirten Rengin, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

"İsmi olan bir doktordu. İçimde umut da vardı. Daha böyle kum saati gibi görünebilmek için yaptırmıştım. Bu ücretsiz yapılan bir işlem olduğu için kabul ettim. Kendimle savaş veriyorum. Aynalarla savaş veriyorum. Çok mutsuzum. O kadar çaresizim ki hayatım mahvoldu. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum."

BACAKLARINDAKİ ŞİŞLİK VE AĞRILAR GÜNLÜK HAYATINI ETKİLİYOR

Bacaklarında şişlik, ödem ve morluklar oluştuğunu öne süren Rengin; eklem ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş gibi şikayetler yaşadığını anlattı.

Yaşadığı sağlık sorunlarının hareket kabiliyetini de etkilediğini belirten genç kadın, zaman zaman yürümekte zorlandığını, yüzüstü yatamadığını ve otururken bacak bacak üstüne atamadığını söyledi. Ağrıları nedeniyle tayt dahi giyemediğini ifade eden Rengin, sık sık ambulans çağırmak ve serum tedavisi almak zorunda kaldığını iddia etti.

"SAYISIZ KEZ OPERASYON OLMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Farklı plastik cerrahi uzmanlarıyla görüştüğünü belirten Rengin, kendisine birden fazla operasyon gerekebileceğinin ve dolgu maddesinin tek seferde tamamen temizlenemeyebileceğinin söylendiğini aktardı. Olası enfeksiyon riskinden de endişe duyduğunu dile getirdi.

Başvurduğu doktorun fenomen Danla Bilic'in de doktoru olduğunu öne süren Rengin, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Doktorum fenomen Danla Bilic'in doktoru. O birçok kez ameliyata girdi, sayısız kez ben de ambulans çağırmaktayım. Süreç aynı. Bazen yürümekte zorluk çekiyorum. Yüz üstü yatamıyorum. Oturduğumda bacak bacak üstüne kesinlikle atamıyorum. Bacağımdaki ağrılarımdan dolayı tayt giyemiyorum."

Yaşadıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirten Özlem Rengin, "Buradan 18 yaşıma gitseydim asla böyle bir şey yapmazdım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diyerek hukuki sürecin takipçisi olacağını ifade etti.