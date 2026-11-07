KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic'le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu"

İstanbul'da 8 yıl önce kalça estetiği yaptıran 26 yaşındaki Özlem Rengin, dolgu maddesinin bacaklarına yayıldığını ve ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığını öne sürdü. Günlük hayatının olumsuz etkilendiğini belirten iki çocuk annesi kadın, hukuki süreç başlattı. İşlem yapan doktorun daha önce fenomen Danla Bilic'in de doktoru olduğu öğrenildi.

Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic'le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu"
Nilgün Arabacı

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, 26 yaşındaki Özlem Rengin, yaklaşık 8 yıl önce Mecidiyeköy'de bulunan özel bir klinikte reklam karşılığında kalça estetiği yaptırdı. İddiaya göre genç kadın, daha belirgin bir vücut görünümüne kavuşmak amacıyla gerçekleştirilen işlem sonrasında başlangıçta istediği sonucu elde etti.

Ancak bir süre sonra şikayetleri ortaya çıkmaya başladı. Rengin, kalçasına enjekte edilen dolgu maddesinin bacaklarına yayıldığını, bunun ardından ağrı ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığını ileri sürdü. Yaşadığı problemler nedeniyle günlük hayatının da olumsuz etkilendiğini belirten kadın, çözüm bulabilmek için farklı doktorlara başvurdu.

Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu" 1

"AYNALARLA SAVAŞ VERİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan Özlem Rengin, işlemi tanınmış bir doktora yaptırdığını ve daha kıvrımlı bir vücut görünümü elde etmek istediğini söyledi.

Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu" 2

Ücretsiz gerçekleştirilen işlemi bu nedenle kabul ettiğini belirten Rengin, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

"İsmi olan bir doktordu. İçimde umut da vardı. Daha böyle kum saati gibi görünebilmek için yaptırmıştım. Bu ücretsiz yapılan bir işlem olduğu için kabul ettim. Kendimle savaş veriyorum. Aynalarla savaş veriyorum. Çok mutsuzum. O kadar çaresizim ki hayatım mahvoldu. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum."

BACAKLARINDAKİ ŞİŞLİK VE AĞRILAR GÜNLÜK HAYATINI ETKİLİYOR

Bacaklarında şişlik, ödem ve morluklar oluştuğunu öne süren Rengin; eklem ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş gibi şikayetler yaşadığını anlattı.

Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu" 3

Yaşadığı sağlık sorunlarının hareket kabiliyetini de etkilediğini belirten genç kadın, zaman zaman yürümekte zorlandığını, yüzüstü yatamadığını ve otururken bacak bacak üstüne atamadığını söyledi. Ağrıları nedeniyle tayt dahi giyemediğini ifade eden Rengin, sık sık ambulans çağırmak ve serum tedavisi almak zorunda kaldığını iddia etti.

"SAYISIZ KEZ OPERASYON OLMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Farklı plastik cerrahi uzmanlarıyla görüştüğünü belirten Rengin, kendisine birden fazla operasyon gerekebileceğinin ve dolgu maddesinin tek seferde tamamen temizlenemeyebileceğinin söylendiğini aktardı. Olası enfeksiyon riskinden de endişe duyduğunu dile getirdi.

Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu" 4

Başvurduğu doktorun fenomen Danla Bilic'in de doktoru olduğunu öne süren Rengin, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Doktorum fenomen Danla Bilic'in doktoru. O birçok kez ameliyata girdi, sayısız kez ben de ambulans çağırmaktayım. Süreç aynı. Bazen yürümekte zorluk çekiyorum. Yüz üstü yatamıyorum. Oturduğumda bacak bacak üstüne kesinlikle atamıyorum. Bacağımdaki ağrılarımdan dolayı tayt giyemiyorum."

Reklam karşılığı estetik oldu, Danla Bilic le aynı kaderi paylaştı! "Hayatım mahvoldu" 5

Yaşadıklarından dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirten Özlem Rengin, "Buradan 18 yaşıma gitseydim asla böyle bir şey yapmazdım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diyerek hukuki sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En iyi ebeveyn olmaya yatkın 3 burç! Sevgi ve güven aşılıyorlarEn iyi ebeveyn olmaya yatkın 3 burç! Sevgi ve güven aşılıyorlar
7 Kasım'da bolluk ve şans kapılarını aralayacak 4 burç7 Kasım'da bolluk ve şans kapılarını aralayacak 4 burç

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic estetik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

İngiliz basını duyurdu! Rusya kritik silahını İran'a verebilir

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Galatasaray'da Osimhen'den kötü haber

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Derin dekoltesiyle göz doldurdu! Sütyensiz seçimi olay oldu

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.