Meme estetiğinde doğal görünüm

MEME ONARIMI NEDİR?

Kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden biri meme kanseridir. Meme kanseri tedavi sürecinin yanında günlük yaşantının stresiyle birlikte psikolojik olarak oldukça yıpratıcı bir dönem yaşamanıza neden olabilir.

Kanser nedeniyle memenin alınması ise bazı kadınlarda travma ortaya çıkmasına bile yol açabiliyor. Bu durum iyileşme sürecini de olumsuz etkiliyor. Estetik operasyonlar ile müdahale edilerek meme onarımı gerçekleşir. Bu estetik operasyon sayesinde doğal görünümlü bir meme elde edilebilir. Meme onarımı için birkaç farklı teknik bulunuyor.

MEME ONARIMI TEKNİKLERİ

Meme onarımı operasyonu kanser ya da başka bir hastalık sebebiyle memenin alınması sonucu yapılır. Memenin alındığı operasyonla birlikte meme onarımı gerçekleştirilebilir. Meme onarımı sayesinde hastalar kendilerini psikolojik açıdan daha iyi hissedebilir.

Böylece hastalıkla mücadele açısından olumlu etkiler ortaya çıkar. Gelişen tıp teknikleri sayesinde üç farklı meme onarım tekniği bulunuyor. Hastanın yapısına ve isteğine göre bu yöntemlerden biri tercih edilebilir.