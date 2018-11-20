Meme estetiğinde doğal görünüm

MEME ONARIMI NEDİR?
Kadınlar arasında en yaygın kanser türlerinden biri meme kanseridir. Meme kanseri tedavi sürecinin yanında günlük yaşantının stresiyle birlikte psikolojik olarak oldukça yıpratıcı bir dönem yaşamanıza neden olabilir.
Kanser nedeniyle memenin alınması ise bazı kadınlarda travma ortaya çıkmasına bile yol açabiliyor. Bu durum iyileşme sürecini de olumsuz etkiliyor. Estetik operasyonlar ile müdahale edilerek meme onarımı gerçekleşir. Bu estetik operasyon sayesinde doğal görünümlü bir meme elde edilebilir. Meme onarımı için birkaç farklı teknik bulunuyor.
MEME ONARIMI TEKNİKLERİ
Meme onarımı operasyonu kanser ya da başka bir hastalık sebebiyle memenin alınması sonucu yapılır. Memenin alındığı operasyonla birlikte meme onarımı gerçekleştirilebilir. Meme onarımı sayesinde hastalar kendilerini psikolojik açıdan daha iyi hissedebilir.
Böylece hastalıkla mücadele açısından olumlu etkiler ortaya çıkar. Gelişen tıp teknikleri sayesinde üç farklı meme onarım tekniği bulunuyor. Hastanın yapısına ve isteğine göre bu yöntemlerden biri tercih edilebilir.
En yaygın şekilde kullanılan teknik protez ile meme onarımıdır. Kalıcı veya geçici protezler kullanılarak meme onarımı sağlanır. Bazı durumlarda da hastaların kendi dokusu ile meme onarımı yapılabilir. Yine tercih edilme durumuna göre protez ile hastanın kendi dokusuyla birlikte yapılan operasyonlarla da meme onarımı sağlanır.
OPERASYONUN SÜREÇLERİ
Tercih edilen meme onarımı operasyonuna göre tedavi süreçleri farklılık gösterir. En kısa süreç protez ile meme onarımıdır. Operasyon sürecinin kısa olması ve hastaların günlük yaşantılarına daha çabuk dönmeleri diğer operasyonlara kıyasla daha kısa sürer. Hastaların kendi dokularıyla meme onarımı yapıldığında ise doğal meme dokusuna daha yakın sonuçlar elde edilir.
Ayrıca hastaların fizyolojik değişimlerine daha fazla uyum sağlanır. Ayrıca kişinin kendi dokusunun kullanılması yaşlanma ya da kilo değişiklikleri durumunda iki meme arasında bir fark ortaya çıkmamasına yardımcı olur. Meme onarımı teknikleri arasında en incelikli ve ayrıntılı teknik hastaların kendi dokularından yapılan meme onarımıdır.
Hem protezin hem hastaların kendi dokularının kullanıldığı estetik operasyonlarda ise hastanın dokusunun yetersiz kaldığı durumlarda protezle destekler. Kullanılacak yöntemler hastaların genel sağlık durumlarına ve tercihlerine göre farklılık gösterebilir.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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