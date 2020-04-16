Meme estetiğinde planlamanın önemi

Tüm meme estetiği operasyonlarında estetik kaygıların yanında fonksiyonel olarak kişiyi psikolojik ve fiziken rahatlatan sonuçların ortaya çıkması da oldukça önemli. Bunun için doğru tercih ve planlamanın önemine dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, süreçlerle ilgili merak edilenleri yanıtladı.
MEME ESTETİĞİNDE HANGİ OPERASYONLAR TERCİH EDİLMEKTEDİR?
Meme estetiği operasyonlarında meme büyütme ilk sırasını korurken, meme dikleştirme ve küçültme ameliyatları da gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Meme büyütmede günümüzde artık kimyasal olarak zararsız, kanser oluşturmayan ve kolay elde edilebilir polimer bazlı protezlerin kullanılması, sağlık açısından önemli bir gelişmedir.
Meme dikleştirme yani mastopeksi operasyonları ise özellikle hamilelik ve emzirme sürecinde, ayrıca menopoz ve kilo verme sonrasında ve yerçekiminin de etkisiyle meme dokusunda oluşan hacim kaybı, gevşeklik ve sarkıklığa karşın estetik olmayan görüntüyü düzeltmek amacıyla yapılan bir ameliyattır. Estetik standartlarından büyük olan ve hem kozmetik, hem psikolojik, hem de işlevsel sorunlara yol açan memeler için tercih edilen meme küçültme ameliyatı ise plastik cerrahi girişimleri arasında en sık uygulananlardan birisidir.
EN UYGUN ZAMAN NEDİR VE PLANLAMA NASIL YAPILMALIDIR?
Meme estetiğine dair yapılan araştırmalar, yaz aylarına girerken yaptırılacak operasyonların sanılanın aksine daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu aylarda yapılan ameliyatlar, iyileşme süreleri göz önüne alındığında tatil planları için oldukça isabetli olabiliyor. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle yaz tatili planları bozulmuş gibi görünse de, umudu korumakta fayda var. Özellikle iş stresinin olmadığı ve dinlenmeye müsait dönemler de gerçekleştirilecek operasyonların daha başarılı sonuçlar vermesi açısından uygun dönemler.
Kişinin bedenine ve sosyal yaşamına en uygun şekilde özel olarak tasarlanması gereken meme estetiği, muayene sonrası sıkıntılarının giderilmesi için hekim tarafından en uygun çözüme karar verildikten sonra gerçekleştirilir. Buradaki öncelikli amaç kişinin beklenti ve istekleri iken, uzmanın sağlık endişeleri ile yapacağı yönlendirmeler de asla göz ardı edilmemelidir. Hastanın anatomisi, memesinin dokusu, vücut tipi ve göğüs kafesinin çapı ile doğru orantılı olarak karar verilen operasyon, cerrahi tekniği ve implant seçimleri ile oldukça sonuçlar elde edilebiliyor.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
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