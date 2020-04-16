Meme estetiğinde planlamanın önemi

Tüm meme estetiği operasyonlarında estetik kaygıların yanında fonksiyonel olarak kişiyi psikolojik ve fiziken rahatlatan sonuçların ortaya çıkması da oldukça önemli. Bunun için doğru tercih ve planlamanın önemine dikkat çeken Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, süreçlerle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

MEME ESTETİĞİNDE HANGİ OPERASYONLAR TERCİH EDİLMEKTEDİR?

Meme estetiği operasyonlarında meme büyütme ilk sırasını korurken, meme dikleştirme ve küçültme ameliyatları da gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Meme büyütmede günümüzde artık kimyasal olarak zararsız, kanser oluşturmayan ve kolay elde edilebilir polimer bazlı protezlerin kullanılması, sağlık açısından önemli bir gelişmedir.

Meme dikleştirme yani mastopeksi operasyonları ise özellikle hamilelik ve emzirme sürecinde, ayrıca menopoz ve kilo verme sonrasında ve yerçekiminin de etkisiyle meme dokusunda oluşan hacim kaybı, gevşeklik ve sarkıklığa karşın estetik olmayan görüntüyü düzeltmek amacıyla yapılan bir ameliyattır. Estetik standartlarından büyük olan ve hem kozmetik, hem psikolojik, hem de işlevsel sorunlara yol açan memeler için tercih edilen meme küçültme ameliyatı ise plastik cerrahi girişimleri arasında en sık uygulananlardan birisidir.