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Meme kanseri belirtileri nelerdir? Ucu içe çekiliyorsa...

22.11.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri belirtileri ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, meme ucunda içe çekilme, akıntı, damarların belirginleşmesi gibi durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi. Beyne kadar yayılabilen meme kanserinde erken tanı ve tedavi kanserini seyrini değiştirebilmek adına büyük önem taşır. Bu nedenle belirtilerin görmezden gelinmemesi ve yılda 1 kez mutlaka kontrole gitmek önem taşır. Kadınlar gibi erkekleri de etkileyen hastalık ile ilgili bilgiler.

Meme kanseri belirtileri nelerdir? Ucu içe çekiliyorsa...

Meme kanseri süt kanallarından, süt kanallarının etrafındaki bağ dokusundan ya da süt bezlerinden köken alan kanserlerdir.

Kanser aslında hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Kontrolsüz çoğalan hücreler için tedavi süreci başlatılmazsa, hızla çoğalan hücreler vücuda yayılırlar. Bu durumda hücrelerin yayıldığı organa göre ek problemler oluşmaya başlar.

Meme kanseri koltuk altına, kemiklere, karaciğere, akciğerlere, beyne ve diğer organlara yayılabilir.

Erken tanı, tedavide başarı oranını arttıran en önemli faktördür.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Meme kanseri belirtileri olarak sıralayacağımız belirtilerin birçoğu iyi huylu meme hastalıklarında da görülebilir. Bu nedenle bu tür belirtiler sizleri korkutmamalı fakat zaman kaybetmeden genel cerrahi uzmanına muayene olmanızı sağlamalı.

  • Memede veya koltuk altında ele gelen şişlik
  • Meme başından kendiliğinden gelen berrak renkli veya kanlı akıntılar
  • Memede şişlik, ödem ve içe çekintiler (portakal kabuğu görüntüsü)
  • Meme damarlarında belirginleşme
  • Memede büyüme ve şekil bozukluğu
  • Meme derisinde kabuklanma, soyulma, yara oluşması
  • Memede kızarıklık
  • Meme başında içe çekilme

MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

  • Kadın olmak: Meme kanseri kadınlarda erkeklerden 100 kat fazla görülmektedir
  • Yaş: Yaş arttıkça meme kanseri riski daha da artmaktadır
  • Ailede meme kanseri olması (kız kardeş, anne, anneanne, teyze, kızı) riski arttıran durumlardan, bu akrabaların çift taraflı meme kanseri olması, genç yaşta meme kanseri olması riski daha da arttırmakta
  • Erken yaşta adet görmeye başlamak ve geç menopoza girmek yine riski arttırmakta
  • Menopoz sonrası şikayetleri azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar uzun dönem kullanıldığında (5 yıl üzeri) meme kanseri riskini arttırmakta
  • Kilo alma, yağlı beslenme riski arttıran faktörlerden
  • Önceden başka hastalıklar nedeniyle alınan ışın tedavileri riski arttırmakta
  • BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonları yine meme kanseri riskini arttırmakta

MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTAN FAKTÖRLER

  • Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite
  • Emzirmek
  • Yağlı besinleri kısıtlamak
  • Alkol alımını kısıtlamak
  • İdeal kiloyu korumak
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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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