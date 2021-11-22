Meme kanseri belirtileri nelerdir? Ucu içe çekiliyorsa...

Meme kanseri süt kanallarından, süt kanallarının etrafındaki bağ dokusundan ya da süt bezlerinden köken alan kanserlerdir.

Kanser aslında hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır. Kontrolsüz çoğalan hücreler için tedavi süreci başlatılmazsa, hızla çoğalan hücreler vücuda yayılırlar. Bu durumda hücrelerin yayıldığı organa göre ek problemler oluşmaya başlar.

Meme kanseri koltuk altına, kemiklere, karaciğere, akciğerlere, beyne ve diğer organlara yayılabilir.

Erken tanı, tedavide başarı oranını arttıran en önemli faktördür.

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ

Meme kanseri belirtileri olarak sıralayacağımız belirtilerin birçoğu iyi huylu meme hastalıklarında da görülebilir. Bu nedenle bu tür belirtiler sizleri korkutmamalı fakat zaman kaybetmeden genel cerrahi uzmanına muayene olmanızı sağlamalı.

Memede veya koltuk altında ele gelen şişlik

Meme başından kendiliğinden gelen berrak renkli veya kanlı akıntılar

Memede şişlik, ödem ve içe çekintiler (portakal kabuğu görüntüsü)

Meme damarlarında belirginleşme

Memede büyüme ve şekil bozukluğu

Meme derisinde kabuklanma, soyulma, yara oluşması

Memede kızarıklık

Meme başında içe çekilme

MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Kadın olmak: Meme kanseri kadınlarda erkeklerden 100 kat fazla görülmektedir

Meme kanseri kadınlarda erkeklerden 100 kat fazla görülmektedir Yaş: Yaş arttıkça meme kanseri riski daha da artmaktadır

Yaş arttıkça meme kanseri riski daha da artmaktadır Ailede meme kanseri olması (kız kardeş, anne, anneanne, teyze, kızı) riski arttıran durumlardan, bu akrabaların çift taraflı meme kanseri olması, genç yaşta meme kanseri olması riski daha da arttırmakta

Erken yaşta adet görmeye başlamak ve geç menopoza girmek yine riski arttırmakta

Menopoz sonrası şikayetleri azaltmak için kullanılan bazı ilaçlar uzun dönem kullanıldığında (5 yıl üzeri) meme kanseri riskini arttırmakta

Kilo alma, yağlı beslenme riski arttıran faktörlerden

Önceden başka hastalıklar nedeniyle alınan ışın tedavileri riski arttırmakta

BRCA-1 ve BRCA-2 gen mutasyonları yine meme kanseri riskini arttırmakta

MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTAN FAKTÖRLER