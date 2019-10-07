Meme kanseri beyaz ve kilolu kadınlarda daha sık görülüyor! Risk 2 kat daha fazla

Halk arasında meme kanserinin sadece kadınlara has bir hastalık gibi görüldüğünü erkeklerde de meme kanseri görüldüğünü belirten Op. Dre. Dinçer, sigara ve alkol tüketimi, obezite ve spordan uzak bir yaşam sürenlerin meme kanserine daha kolay yakalandığını belirtti.

Kadınlarda meme kanserinin erkeklere oranla 100 kat daha sık görüldüğünü bu nedenle meme kanserinin kadın hastalığı gibi algılandığını kaydeden Ege Liva Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Halil Dinçer, “Maalesef meme kanseri rahatsızlığında kadın olmak en önemli risk faktörüdür. Kadınlarda meme kanseri oluşumunda risk faktörü sayılan erken adet görme de önemsenmelidir. Meme kanserinde asıl etken meme dokusunun östrojen hormonuna maruz kalmasıdır. Bundan dolayı erken adet görenler (özellikle 11 yaşından önce) ve geç menopoza girenler meme kanserine yakalanma konusunda daha riskli durumda kabul edilirler. Emzirmemek ya da ilk hamileliğini 30 yaşından sonra yaşamak, aşırı alkol tüketmek ve fazla kilolu olmak da meme kanseri risk faktörleri arasındadır. Ayrıca, özellikle menopoza girdikten sonra menopozun etkilerini azaltmak için kullanılan östrojen hormonu da meme kanseri riskini 1,5 kat artırmaktadır” dedi.