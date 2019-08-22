KADIN

Meme kanseri ile savaşa hazırlanan kadın, güzelliği ve cesaretiyle duygu dolu anlar yaşattı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Kanser teşhisi konduğunda herkesin yüzleşmesi gereken sayısız acılar ve zorluklar arasında bir kadının saçının kaybetmesi de oldukça üzüntü veren bir durum. Çok fazla belirsizlikle karşı karşıya kaldığınızda, saçlara veda etmek bir kadının tedavisinin başlangıcında en etkilendiği durumlardan biridir. Fotoğrafçı Mandy Parks, bu duyguyu, bir kadının meme kanseri ile mücadelesinin acısını, güzelliğini ve cesaretini yakaladığı fotoğraf dizisine çevirdi.

Amerikalı fotoğrafçı Mandy Parks, meme kanseriyle mücadele eden bir kadının güzelliğini ve cesaretini gözler önüne seren bir çalışmaya imza attı.

Kanser nedeniyle saçın tıraş edilmesi hastanın yaşamı için psikolojik sonuçlar doğurabilir. Ancak bu fotoğraflar bize görünüşün çok da önemli olmadığını gösteriyor. Çift arasındaki samimiyet o kadar büyük ki, saç eksikliği küçük bir ayrıntı sadece.

Çiftin en duygusal anlarını sergileyen proje, sosyal medyada yayınlanınca büyük bir etkileşim aldı. Kelsey Johnson'un karısı Charlie'yi tıraş ettiği fotoğraflar bir günde 209 binden fazla yorum, 215 binden fazla paylaşım aldı.

Fotoğrafçı duygu yüklü fotoğraf dizisi için şöyle konuşuyor: 'Güçlü kadınalr basitçe doğmazlar. Acılar, hatalar ve gönül yaraları güçlendirir. Bugün bunu kimin görmesi gerektiğini bilmiyorum. Ama paylaşımları görünce dünyanın dört bir yanından insanların olduğunu biliyorum. Onlara gücün neye benzediğini gösterin. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirin. Tıpkı bir savaşçı gibi savaşan bu kadınların yanında olun.

Charlie Johnson ve Kelsey Johnson'a, bu mesajı yaymak için gereken acıyı, güzelliği ve cesareti yakalamama izin verdiği için teşekkür ederim. İkinizde de bu savaşta dualar ediyorum. Bu fotoğraflar umarım sadece kansere maruz kalanlar için değil, aynı zamanda onlara bakan kişiler için de güç verir.'

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Anahtar Kelimeler:
Mandy Parks Kelsey Johnson Charlie Johnson

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