KADIN

Meme kanseri olduğunu müzenin termal kamerasından öğrendi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 24.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Camera Obscura & World of Illusions (Karanlık Oda ve İlüzyon Dünyası) müzesini gezerken termal kamerada kendini gördükten sonra bir tuhaflık olduğunu düşünen kadın sezgilerinde haklı çıktı. 41 yaşındaki Bal Gill, ısı haritasındaki fotoğrafı da alıp doktorunun yolunu tuttu ve meme kanseri olduğunu öğrendi.

Meme kanseri olduğunu müzenin termal kamerasından öğrendi

Edinburgh'daki Camera Obscura & World of Illusion'ı ailesiyle gezerken termal kameradaki ısı dalgasının göğsüne odaklanması üzerine endişelenen İngiliz kadın Bal Giil, hislerinde haklı çıktı. Termal odayı gezerken sol göğsünde kırmızı bir ısı yaması gören kadının yapılan tetkikler sonucu meme kanseri olduğu öğrenildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

We always expect that life-changing moments are going to be loud or climactic. That we would notice the shift but more often than not, that isn't the case. It's the small moments. In May of this year, Bal visited us at Camera Obscura on a family trip to Edinburgh. Little did she know that her simple visit and a photograph would not only change her life but in fact, save her life. The Thermal Camera is one of our most popular exhibits that lets visitors see a visual of all their body hot spots. When Bal stepped into our Thermal Camera and took a family picture, she noticed something strange, a red heat patch coming from her left breast. On returning home, Bal investigated further and discovered that thermal imaging cameras are often used as a tool by oncologists. Bal made an appointment with her doctor and was diagnosed with breast cancer. Thankfully, it was detected early enough, and Bal is now receiving treatment. Read more about Bal's incredible story over on our website.

Camera Obscura (@camobscura1)'in paylaştığı bir gönderi ()

Erken evrede bir meme kanseri tanısı alan kadın, fotoğraf olmadan, hastalığı olduğunu asla bilemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu: 'Ailemle Edinburg Kalesi'ne gitmiştik ve aşağı inerken bu müzeyi gördük. Koridordan geçerken termal kamera odasını gördük ve içeri girdik. Kollarımızı sallamaya başladık ve ortaya çıkan resimlere baktık. Bunu yaparken sol göğsümde bir ısı yaması vardı ve bu sadece bende vardı. Bir tuhaflık olduğunu düşündüm. Çünkü bu benden başka kimsede yoktu. Daha sonra Google'da termal kameraların ne işe yaradığı konusunda araştırmalar yaptım. Meme kanseri ve termal görüntüleme cihazları hakkında çok sayıda makale gördüm. Hemen doktordan randevu aldım ve endişemin yersiz olmadığını gördüm. Erken evrede teşhis edilen meme kanseriydim. Bu müze ziyaretinin hayatımı değiştirdiği açıktı.'

2

Camera Obscura ve İllüzyon Dünyası genel müdürü Andrew Johnson, 'termal kameramızın yaşamı değiştiren semptomları bu şekilde tespit etme potansiyeline sahip olduğunu bilmiyorduk. Gill, hikayesini bizimle paylaştığında oldukça etkilendik. İyileşmesi için dua ediyoruz' şeklinde konuştu.

  • Termal görüntüleme olarak da adlandırılan termografi, meme kanseri uzmanları tarafından kullanılan ve cildin sıcaklığını ölçmek için memenin yüzeyinde özel bir kamera kullanan bir araçtır.


PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Bu kanser kendini şişlikle belli ediyorBu kanser kendini şişlikle belli ediyor
Doğurmak meme kanserinden koruyorDoğurmak meme kanserinden koruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meme kanseri Bal Gill

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Yılbaşı ikramiyesi Tarkan'a vurdu! Rekor ücret

Yılbaşı ikramiyesi Tarkan'a vurdu! Rekor ücret

Bebek sahibi olmak boşanmaya neden olabilir mi? Çiftler, iletişim ve cinsel yaşam eksikliği çekiyor

Bebek sahibi olmak boşanmaya neden olabilir mi? Çiftler, iletişim ve cinsel yaşam eksikliği çekiyor

Doğum sonrası vücutlarıyla gurur duyan kadınlar anneliğin gerçek yolculuğunu gösteriyor

Doğum sonrası vücutlarıyla gurur duyan kadınlar anneliğin gerçek yolculuğunu gösteriyor

Korse bu probleme ortam hazırlıyor

Korse bu probleme ortam hazırlıyor

Polikistik over sendromu nasıl belirti veriyor?

Polikistik over sendromu nasıl belirti veriyor?

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karında şişlik yumurtalık kanserinin habercisi olabilir

Bu kanser kendini şişlikle belli ediyor

Doğurmak meme kanserinden koruyor

Doğurmak meme kanserinden koruyor

Polikistik over sendromu nasıl belirti veriyor?

Polikistik over sendromu nasıl belirti veriyor?

Korse ve yüksek topuklu ayakkabı giymek varise neden oluyor

Korse bu probleme ortam hazırlıyor

Kansızlık hastalığı, en çok kadınları etkiliyor

En çok kadınları etkiliyor! Belirtileri arasında tırnak kırılması da var

Menopoz döneminde brokoli ve kereviz tüketmek dişleri koruyor

Menopoz döneminde brokoli ve kereviz tüketmek dişleri koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.