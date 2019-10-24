Meme kanseri olduğunu müzenin termal kamerasından öğrendi

Edinburgh'daki Camera Obscura & World of Illusion'ı ailesiyle gezerken termal kameradaki ısı dalgasının göğsüne odaklanması üzerine endişelenen İngiliz kadın Bal Giil, hislerinde haklı çıktı. Termal odayı gezerken sol göğsünde kırmızı bir ısı yaması gören kadının yapılan tetkikler sonucu meme kanseri olduğu öğrenildi.

Erken evrede bir meme kanseri tanısı alan kadın, fotoğraf olmadan, hastalığı olduğunu asla bilemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu: 'Ailemle Edinburg Kalesi'ne gitmiştik ve aşağı inerken bu müzeyi gördük. Koridordan geçerken termal kamera odasını gördük ve içeri girdik. Kollarımızı sallamaya başladık ve ortaya çıkan resimlere baktık. Bunu yaparken sol göğsümde bir ısı yaması vardı ve bu sadece bende vardı. Bir tuhaflık olduğunu düşündüm. Çünkü bu benden başka kimsede yoktu. Daha sonra Google'da termal kameraların ne işe yaradığı konusunda araştırmalar yaptım. Meme kanseri ve termal görüntüleme cihazları hakkında çok sayıda makale gördüm. Hemen doktordan randevu aldım ve endişemin yersiz olmadığını gördüm. Erken evrede teşhis edilen meme kanseriydim. Bu müze ziyaretinin hayatımı değiştirdiği açıktı.'