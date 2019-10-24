Meme kanseri olduğunu müzenin termal kamerasından öğrendi

Edinburgh'daki Camera Obscura & World of Illusion'ı ailesiyle gezerken termal kameradaki ısı dalgasının göğsüne odaklanması üzerine endişelenen İngiliz kadın Bal Giil, hislerinde haklı çıktı. Termal odayı gezerken sol göğsünde kırmızı bir ısı yaması gören kadının yapılan tetkikler sonucu meme kanseri olduğu öğrenildi.
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We always expect that life-changing moments are going to be loud or climactic. That we would notice the shift but more often than not, that isn't the case. It's the small moments. In May of this year, Bal visited us at Camera Obscura on a family trip to Edinburgh. Little did she know that her simple visit and a photograph would not only change her life but in fact, save her life. The Thermal Camera is one of our most popular exhibits that lets visitors see a visual of all their body hot spots. When Bal stepped into our Thermal Camera and took a family picture, she noticed something strange, a red heat patch coming from her left breast. On returning home, Bal investigated further and discovered that thermal imaging cameras are often used as a tool by oncologists. Bal made an appointment with her doctor and was diagnosed with breast cancer. Thankfully, it was detected early enough, and Bal is now receiving treatment. Read more about Bal's incredible story over on our website.
Erken evrede bir meme kanseri tanısı alan kadın, fotoğraf olmadan, hastalığı olduğunu asla bilemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu: 'Ailemle Edinburg Kalesi'ne gitmiştik ve aşağı inerken bu müzeyi gördük. Koridordan geçerken termal kamera odasını gördük ve içeri girdik. Kollarımızı sallamaya başladık ve ortaya çıkan resimlere baktık. Bunu yaparken sol göğsümde bir ısı yaması vardı ve bu sadece bende vardı. Bir tuhaflık olduğunu düşündüm. Çünkü bu benden başka kimsede yoktu. Daha sonra Google'da termal kameraların ne işe yaradığı konusunda araştırmalar yaptım. Meme kanseri ve termal görüntüleme cihazları hakkında çok sayıda makale gördüm. Hemen doktordan randevu aldım ve endişemin yersiz olmadığını gördüm. Erken evrede teşhis edilen meme kanseriydim. Bu müze ziyaretinin hayatımı değiştirdiği açıktı.'
Camera Obscura ve İllüzyon Dünyası genel müdürü Andrew Johnson, 'termal kameramızın yaşamı değiştiren semptomları bu şekilde tespit etme potansiyeline sahip olduğunu bilmiyorduk. Gill, hikayesini bizimle paylaştığında oldukça etkilendik. İyileşmesi için dua ediyoruz' şeklinde konuştu.
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