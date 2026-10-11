Merkür Retrosu kapıda! Önümüzdeki 20 günün en şanslı ve en şanssız burçları açıklandı

Ekim ayında gökyüzündeki hareketlilik burçları etkilemeye hazırlanıyor. 24 Ekim'de Akrep burcunda başlayacak Merkür retrosu, iletişim sorunlarını, geçmişte kalan meseleleri ve ertelenen kararları yeniden gündeme taşıyabilir. Bu süreçte söylenen sözlere, yapılan anlaşmalara ve iş ilişkilerine daha fazla dikkat etmek gerekebilir.

Astrolog Adama Sesay'ın değerlendirmelerine göre bazı burçlar kariyerlerinde ve özel hayatlarında yeni bir yol çizebilirken bazıları da kendilerini yoran ilişkileri ve koşulları sorgulayabilir.

MERKÜR RETROSUNDA HANGİ BURÇLAR ŞANSLI OLACAK?

Koç

Koç burçları, son dönemde emek verdikleri işlerin sonuçlarını değerlendirebilir. Özellikle projeler ve ek gelir fırsatlarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ancak hak ettikleri karşılığı almak için beklentilerini açıkça dile getirmeleri önem taşıyor.

Yengeç

Yengeç burçları, maddi konular ve kişisel değerleri üzerine daha fazla düşünebilir. Gelirlerini gözden geçirmek, iş hayatındaki beklentilerini yeniden belirlemek ve kendilerini daha iyi ifade etmek gündeme gelebilir.

Oğlak

Oğlak burçları için kariyer bağlantılarını yeniden değerlendirme zamanı olabilir. Geçmişte kurdukları ilişkiler yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Maddi konularda ise borçları düzenlemek ve finansal yükleri azaltmak öncelik kazanabilir.

MERKÜR RETROSUNDA HANGİ BURÇLAR DİKKATLİ OLMALI?

Akrep

Merkür retrosunun kendi burçlarında gerçekleşmesi, Akreplerin geçmişte kalan konularla yeniden yüzleşmesine neden olabilir. Kariyerlerinde daha önce sonuçlanmayan anlaşmalar ve iş birlikleri tekrar gündeme gelebilir. Bu süreçte şartları dikkatlice değerlendirmeleri ve emeklerinin karşılığını gözetmeleri önemli.

Aslan

Aslan burçları, ev ve aile yaşamında ertelenen meselelerle ilgilenmek zorunda kalabilir. Günlük sorumluluklar artarken eleştirilere açık olmak ve olaylara farklı açılardan bakmak gerekebilir.

Terazi

Terazi burçları, ilişkilerinde ve ortaklıklarında yaşanan iletişim sorunlarını yeniden değerlendirebilir. Karşılıklı beklentiler ve dengesi bozulan ilişkiler ön plana çıkabilir. Kendilerini geri plana attıkları durumları fark ederek sınırlarını yeniden belirleyebilirler.

DİĞER BURÇLAR MERKÜR RETROSUNDAN NASIL ETKİLENECEK?

Boğa

Boğa burçları, ilişkilerde ve iş birliklerinde geçmişte kalan sorunlarla karşılaşabilir. Bazı anlaşmaları yeniden değerlendirmek ve artık işe yaramayan alışkanlıkları geride bırakmak gerekebilir.

İkizler

İkizler burçları, iş hayatında iletişim sorunlarına ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalı. Çalışma koşullarını sorgulayabilir ve kendilerine uygun yeni bir yol belirlemek isteyebilirler.

Başak

Başak burçları için iç dünyalarına yönelme ve geçmiş kararlarını gözden geçirme dönemi olabilir. Kendilerini ifade etmekte zorlandıkları konular üzerinde düşünmek ve sürekli kontrol etme ihtiyacını azaltmak rahatlatıcı olabilir.

Yay

Yay burçları, arkadaşlıklarını ve romantik ilişkilerini yeniden değerlendirebilir. Geçmişte yarım kalan konuşmalar gündeme gelebilir. Yeni kararlar almadan önce karşılarındaki kişileri ve kendi beklentilerini dikkatlice değerlendirmeleri faydalı olabilir.

Kova

Kova burçları kariyer hedeflerini ve mevcut iş koşullarını sorgulayabilir. Kendilerine katkı sağlamayan fırsatları geride bırakmak ve uzun vadeli planlarını yeniden ele almak isteyebilirler.

Balık

Balık burçları, iş ortamındaki ilişkileri ve gelecek planları üzerine düşünebilir. Kendilerini destekleyen kişilerle aralarındaki bağı güçlendirmek, çalışma koşullarını yeniden değerlendirmek gündeme gelebilir.