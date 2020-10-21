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Meme kanserinde erken tanı uyarısı! Tedavinin seyrini değiştiriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2020 13:40 | Son Güncelleme

Meme kanseri ile ilgili merak edilenleri anlatan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Okumuş, meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını söyledi. İşte konu ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Meme kanserinde erken tanı uyarısı! Tedavinin seyrini değiştiriyor

Kanser hastalığı vücudumuzun birçok nedenle kontrol altına alamadığı, kontrolsüz hücre bölünmesidir. Günümüzde kanser hastalığı en sık 2.ölüm nedenidir. Birçok faktöre bağlı olarak gelişmektedir. Bu faktörleri değiştiren ve değiştirilemeyen faktörler olarak ikiye ayırmaktayız. Değiştirilebilen faktörler: çevresel etkenler, beslenme alışkanlıkları, enfeksiyon ve kimyasal ajanlar ile sigara-alkol tüketimidir. Değiştirilemeyen faktörler ise yaş, cinsiyet, ırk ve genetiktir.

Fiziksel aktivite kanser gelişimini önlemede çok önemli bir koruyucu faktördür. Haftada 75-100 dakika düzenli yürüyüşün meme kanser riskini %15 azalttığı görülmüştür.

8 KADINDAN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR

Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Her sekiz kadından birinde meme kanseri ile karşılaşmaktayız.

AİLE ÖYKÜSÜNE DİKKAT!

Aile öyküsü ve 50 yaş üzeri olmak riski arttırır. Ailede meme kanseri olması riskini %30-80 arttırır,bu nedenle bu grubun daha bilinçli olması gerekir. Meme kanserini erken yakalamak tamamen size bağlıdır. Burada kendi kendine meme muayenesi tümörü erken evrede tespit etmemizi sağlar.

Erkeklerde de meme kanserine rastlamaktayız. Her yüz kadın meme kanserine karşılık bir erkek meme kanseri görülmektedir.

ERKEKLERDE DAHA GEÇ FARK EDİLİYOR

Erkeklerde pek akla gelmediği ve meme muayenesi yapılmadığı için genelde kadınlara oranla daha geç evrede karşılaşılmaktadır. Erkeklerde de memede kitle veya koltuk altında kitle gibi bulgular vermektedir.

Meme kanseri en sık memede kitle ile karşımıza çıkar ayrıca memede asimetri meme cildinde kızarıklık, şişlik, koltuk altında kitle şeklinde bulgu verebilir.

YENİ MEME KANSERİ TEDAVİSİNDE ORGAN KORUNMASI ÖNEMSENİYOR

Eskiden tüm meme cerrahi olarak çıkarılırdı ve sonrasında bazı faktörlere bağlı olarak Kemoterapi ve Radyoterapi uygulanırdı. Güncel tedavi yaklaşımımız meme koruyucu olarak adlandırılan sadece tümörün alınmasıdır. Meme koruyucu cerrahide ilave olarak gözle görülemeyen tümör hücreleri ve geri kalan meme dokusu ışınlanarak organ koruması sağlanmaktadır.

SOL MEME KANSERİNDE IŞIN TEDAVİSİ RİSK TAŞIYOR

Işın tedavisinde yani Radyoterapide son yıllarda büyük gelişmeler kaydededilmiştir. Eskiden özellikle sol meme kanseri ışın tedavisinde kalp krizi riskinin arttığı görülmüş. Günümüzde ise yeni gelişen tekniklerle bu riski azaltılabilmektedir. Sol meme kanseri için solunum kontrolü denilen teknik, kalp krizi riskini minimum seviyelere indirmektedir.

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