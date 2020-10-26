Meme kanserinde erken teşhis tam şifa demek

Erken teşhisin meme kanserinde çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Taşkın, "Meme kanseri tarama programlarımıza önem vererek mümkün olan en erken evrede kanseri teşhis etmeliyiz. Erken teşhis ile hastalığın tam şifa şansını yakalayabileceğimizi unutmamalıyız” dedi.

20 YAŞINDAN SONRA HER KADIN 1 KEZ KENDİ KENDİNE ELLE MUAYENE YAPMALI

Meme kanserinin yaşla birlikte artış gösterdiğini söyleyen VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden Opr. Dr. Abdullah Taşkın, "40 yaşından sonra her kadın yılda en az bir kez meme muayenesi olmalı ve yılda bir mamografi çektirmelidir. Ayrıca 20 yaşından sonra her kadın ayda 1 kez kendi kendine muayene yapmalıdır” diye konuştu.

ÜÇ BOYUTLU MAMOGRAFİ TÜMÖRÜ DAHA NET GÖRÜNTÜLÜYOR

Meme kanserlerini daha erken evrelerde teşhis etmek için fizik muayene, ultrasonografi, mamografi ve MR görüntüleme, meme tomosentez, PET-CT görüntüleme tetkikleri, biyopsi, immunohistokimyasal çalışmalar ve moleküler testlerin kullanıldığını kaydeden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Taşkın, şu açıklamalarda bulundu: “Yıllık mamografi taramaları meme kanserinin erken tanısında güvenli, etkili ve yeterli kabul edilmektedir. Kadınların mamografi ile meme tümörü yönünden taranmasında taşıdıkları risk faktörleri (aile öyküsü, hormon tedavileri, sigara şişmanlık gibi) dikkate alınmalıdır. Yeni bir teknolojik görüntüleme tekniği olan üç boyutlu mamografi (meme tomosentez), meme dokusunda değişik açılardan elde ettiği görüntüler sayesinde şu anda yaygın olarak kullandığımız mamografi cihazlarına göre meme tümörünü daha net görüntülemekte ve daha küçük boyutlardaki tümörleri gösterebilmektedir."